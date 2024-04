Passeggiata a Testaccio sui luoghi del film "C'è ancora domani"

Il bellissimo film opera prima di Paola Cortellesi "C'è ancora domani" ha vinto il premio speciale della Giuria del 18° Festival del Cinema di Roma. Una passeggiata nei luoghi dove il film è stato girato, quasi per intero nel rione Testaccio. Accompagnati dalla sociologa urbana Irene Ranaldi che da anni studia la città di Roma e in particolare questo che fu il primo quartiere operaio di Roma. Leggeremo anche parte del suo libro "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano 2012

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Prenotazione obbligatoria entro due giorni prima dell'appuntamento scrivendo a prenotazioniottavocolle@gmail.com

COSTO DI QUESTO INCONTRO

15 EURO PIU' LA TESSERA DI 5 EURO (ANNO SOLARE)

COSTI GENERALI

Per partecipare ai nostri incontri a Roma è necessario sottoscrivere la tessera annuale (anno solare, esempio se ti tesseri ad ottobre 2024 la tua tessera scade a ottobre 2025) di euro 5 a cui va aggiunto un contributo di 15 euro. Quindi solo la prima volta paghi 20 euro, a meno che non appartieni alle categorie di cui sotto che prevendono sconti. Alcuni incontri prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso (come nel caso del Monte Testaccio o del Cimitero Acattolico) che andrà versato. GRATUITA’ per Minori di 18 anni (tranne che per la partecipazione a Monte Testaccio e cimitero Acattolico)

SCONTI E CONVENZIONI

Le persone con disabilità e uno loro accompagnatore pagano 10 euro tessera compresa (tranne che per la partecipazione a Monte Testaccio e cimitero Acattolico)

Convenzione con il sindacato giornalisti “Stampa Romana”, gli appartenenti pagano 10 euro tessera compresa.

Convenzione con l’Arma dei Carabinieri, gli appartenenti pagano 10 euro tessera compresa.

Convenzione con Unicoop Tirreno, gli appartenenti pagano 10 euro tessera compresa.