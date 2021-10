Passeggiata a Monte Ciocci sul film "Brutti, sporchi e cattivi" e sulla storia di fornaci e fornaciari

10+5 per la tessera 2021

Torniamo a Monte Ciocci dopo tanto tempo, dove la nostra associazione culturale è stata la prima anni fa a proporre questo incontro sul film "Brutti sporchi e cattivi" di E. Scola ma soprattutto sulla storia della Valle dell'Inferno e dei fornaciari. Racconteremo le ricerche sociologiche nella zona fatte negli anni '70 dalla prof.ssa Maria Immacolata Macioti recentemente scomparsa e decana della sociologia italiana e la situazione socio urbanistica della Roma di quegli anni. Come in tutte le nostre iniziative a metà strada tra formazione e turismo locale, non si cammina molto ma si ragiona insieme sullo sviluppo della città.

INFO EVENTO:

QUANDO: 7 novembre 2021 ore 11

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anticovid

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



€ 10,00 + € 5 per la tessera 2021

