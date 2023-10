Passeggiata a Corviale, utopia di una città in un palazzo

Corviale è un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Nato su progetto di Mario Fiorentino che ricevette incarico dall'Istituto Case Popolari di dare una risposta alla grande crisi di alloggi che Roma soffriva negli anni Settante, rimase un progetto interrotto.

Molti cittadini romani ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi e Corviale soffre molto di alcuni stereotipi urbani o leggende metropolitane dure a morire. Le domande che ci porremo e a cui cercheremo di dare risposta saranno: Corviale rappresenta la realizzazione dell’utopia di Le Corbusier, “l’unità di abitazione? E' un “manufatto” per dirla in termini architettonici, oppure è un quartiere?

Prenotatevi alla passeggiata con la nostra associazione di promozione sociale presieduta dalla sociologa urbana Irene Ranaldi che da 10 anni porta moltissimi cittadini, romani e stranieri, a leggere con occhio critico questo manuffato in stile "brutalista" e in genere la periferia non solo della città di Roma, analizzandone luci ed ombre.

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com