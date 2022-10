Passeggiando per Roma, dolce è perdersi per le sue vie

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 17:00, si inaugura un affascinante evento artistico dal titolo "Passeggiando per Roma" che propone, attraverso vari linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura & poesia) l'attaccamento degli organizzatori e degli artisti partecipanti alla bellissima Capitale d’Italia.

Partendo dalla consapevolezza di chi ha la fortuna di viverla quotidianamente, si può affermare senza ombra di dubbio che Roma è una città che si gusta andando a piedi, lasciandosi incantare dai suoi angoli segreti e nascosti per poi restare abbagliati dagli innumerevoli capolavori sparsi su tutto il territorio cittadino.



“Con le opere proposte per questo evento artistico (pitture, sculture, fotografie e brani poetici) si invita il Visitare a conoscere una città magica, passeggiando per i suoi vicoli, le sue piazzette, alla scoperta della storia e delle leggende che la animano e rendono Roma unica e inimitabile.”

Mauro Rubini



Artisti partecipanti:

Antonella Ariosto - Tiziana Bartolini - Paola Bracaglia – Stefano Fiore – Tiziana Fiore – Kefa – Maria Grazia Lunghi - Marcorè - Gloria Monaldi – Laura Palmarocchi – Mauro Rubini – Antonio Siesti - Stefano Scacchi - Patrizia Volpicella – Tatyana Zaytseva – Michella Zanarella





Gallery

















La mostra potrà essere visitata dal 22 al 29 ottobre dalle 17:00 alle 19:00 (festivi esclusi) nella sede di Via Gaetano Casati 27 - Roma