Pasqua e Pasquetta al Bosco di Paliano

Quando Dal 31/03/2024 al 01/04/2024 Orario non disponibile

"Scegli il punto ristoro del Bosco di Paliano per questi giorni di festa!". Così il Bosco di Paliano annuncia l'apertura speciale nei giorni di Pasqua e di Pasquetta.

Il Bosco di Paliano si estende su una superficie di circa 30 ettari di querce secolari. Al suo interno sentieri ombreggiati e accessibili a tutti. Un luogo dove ritrovare il contatto con la natura, con i suoi silenzi e i suoi suoni leggeri. Un luogo dove svolgere tante attività nel totale rispetto dell’ambiente all’insegna dell’eco-sostenibilità e della green economy. Il bosco è dedicato alle famiglie, agli sportivi, agli appassionati di avventura, ai viaggiatori di passaggio, ovvero a tutti coloro che hanno bisogno di immergersi nella natura.

Il Bosco vuole provare che possiamo vivere la Natura senza per questo farla soffrire. Il Bosco vuole essere la maglia di una rete: la rete della consapevolezza, dell’attenzione, della responsabilità verso la terra alla quale apparteniamo.

A Pasqua e a Pasquetta previsto menu fisso con cucina della tradizione e prodotti a Km 0. Menu fisso al costo di 25 euro per adulti e 15 euro per bambini. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3701533848.