Pasqua e Pasquetta nei Musei Civici

In occasione delle festività pasquali, da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile - nell’ambito del tradizionale appuntamento con l’iniziativa “Pasqua nei Musei” promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura - grandi e piccoli sono invitati a partecipare alla ricca offerta di visite, itinerari e laboratori. Diverse anche le visite alle mostre in corso.

Si inizia giovedì 28 con una palestra di scavo per i più piccoli ai Fori Imperiali per diventare “archeologi per un giorno”. Un itinerario è volto alla scoperta dei segreti della toponomastica per le vie dei Rioni Parione e Regola e due visite sono dedicate alle mostre in corso, una al Museo Civico di Zoologia (riproposta anche il 30) per immergersi nel sogno eclettico del grande scienziato e naturalista Ulisse Aldrovandi e un’altra ai Musei Capitolini per osservare da vicino l’opera del grande maestro di scultura dell’antichità, Fidia. Una visita al Circo Massimo è incentrata sui giochi e la vita quotidiana nell’antica Roma.

Venerdì 29 al Museo di Casal de’ Pazzi si va alla ricerca di uova nascoste nel Giardino Pleistocenico e un’altra caccia al tesoro si svolge al Gianicolo per scoprire i personaggi che hanno difeso Roma nel 1849; al Museo Civico di Zoologia si sperimentano i cinque sensi per un’insolita riscoperta di materiali, versi di uccelli e insetti, odori e profumi. Alla Galleria d’Arte Moderna si accompagna il pubblico alla conoscenza delle mostre in corso e una rilettura e reinterpretazione degli spazi antichi è il focus di una visita ai Mercati di Traiano.

Sabato 30 alla Centrale Montemartini visita alla mostra in corso, Architetture inabitabili: il visitatore diventa protagonista di un affascinante racconto fotografico di alcune architetture inabitabili in Italia. Arte, architettura e botanica sono fusione perfetta nella Casina delle Civette a Villa Torlonia, mentre per i più piccoli, gli ecosistemi e la biodiversità si rivelano in un viaggio molto interessante attraverso il ricco patrimonio naturalistico conservato nel Museo Civico di Zoologia; ai Musei Capitolini un’attività è dedicata alle famiglie per conoscere insieme un museo e la mitica fondazione della città di Roma, con un’attività di laboratorio finale.

Domenica 31, una visita al Museo di Casal de' Pazzi per conoscere l'aspetto del territorio di Roma 200.000 anni fa e nei sotterranei del Museo Barracco si viaggia indietro nel tempo all'interno di una domus romana; un itinerario si snoda lungo le mura Aureliane, da Porta Metronia a Porta Latina.

Lunedì 1 aprile in compagnia dei giganti dell’acqua e di animali fantastici: una visita accompagnata nel Parco degli Acquedotti in un ambiente tipico della Campagna Romana e un percorso all’interno di Villa Borghese alla ricerca di animali reali e fantastici, animali veri e di pietra. Al Museo dell’Ara Pacis, taccuino e matita alla mano, per disegnare i dettagli naturalistici nascosti e poco noti della famosa Ara della Pace e, infine, un percorso guidato ai Musei Capitolini è pensato per una visita d’insieme alle opere del Palazzo dei Conservatori, del Palazzo Nuovo e della Galleria Lapidaria.

Tutte le informazioni sul sito www.museiincomuneroma.it.