Pasqua e Pasquetta a Cinecittà World e Roma World

Saranno una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del divertimento a Cinecittà World, con 40 attrazioni, pranzi a tema e una giornata da antico romano.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile Cinecittà World offre ai suoi ospiti un’esperienza di svago unica da condividere con amici e familiari: 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live e pranzi a tema.

Nel weekend pasquale famiglie con bambini e gruppi di amici potranno trascorrere le loro feste all’aria aperta e vivere la magia del Parco divertimenti del Cinema e della Tv. Un viaggio emozionale unico che, dalle 11 alle 18, permette agli ospiti di conoscere i set che hanno fatto la storia del cinema, volare a 12 metri di altezza sul cinema volante Volarium fare un giro tra i gironi dell’Inferno Dantesco su Inferno la montagna Russa indoor e lasciarsi catapultare indietro di 60 milioni di anni a Jurassic War, il tunnel immersivo che porta i visitatori nelle battaglie epiche tra i più terrificanti Dinosauri. Must do per chi ha voglia di adrenalina è Altair, il roller coaster a 10 inversioni. Per chi cerca un po’ di fresco c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra le discese a 70km/h nell’acqua di Aktium e le 4 attrazioni de Il regno del ghiaccio, unico playground in Italia sulla neve e sul ghiaccio. Gli appassionati di motori rimarranno senza fiato davanti a Scuola di Polizia, il nuovo Stunt Show Live tra testacoda e acrobazie su quattro ruote, che si unisce alle grandi novità della stagione 2023.

Ma Pasqua e Pasquetta sono anche sinonimo di gite fuori porta e di relax. Per chi preferisce un’esperienza immersa nella natura e nella storia, tra spettacoli, animali della fattoria e giri in pony per i più piccoli, la meta perfetta è Roma World. Il Parco a tema dell’Antica Roma, a fianco di Cinecittà World, è un experience park dove percorrere un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata da antico romano.

Tante le attività per adulti e bambini: dagli spettacoli dei gladiatori, al tiro con l’arco agli spettacoli di falconeria, il tutto condito dal pranzo di Pasqua e Pasquetta nella Taberna, e un po’ di shopping nell’antico mercatino.