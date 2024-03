Pasqua al Bioparco

Dal 29 al 31 marzo il Bioparco festeggia la settimana di Pasqua. Diverse le attività proposte nelle giornate a tema ‘Non tutte hanno la sorpresa’ per i ‘bimbi’ di tutte le età. Attraverso il gioco e la scoperta conoscerete l’enorme varietà di forme e colori delle uova che esistono in Natura. Domenica 31 marzo entra l’orario estivo.

Programma delle giornate

Il 29 – 30 e 31 marzo dalle 11.00 alle 16.00 si può partecipare a:

“Uova da record” Attraverso un quiz e dei modelli a disposizione, sarete coinvolti nella scoperta della grande biodiversità esistente in natura, partendo dal grande uovo di un uccello estinto, l’uccello elefante, fino al piccolo uovo di colibrì, passando attraverso le uova mimetiche degli uccelli che depongono in nidi sul terreno o a quelle che hanno una forma perfetta per non rotolare via.

“Non solo uccelli” Siete sicuri che le uova che conoscete siano solo degli uccelli?

La verità è che sono moltissimi gli animali che fanno le uova, anche i mammiferi!

Possono essere morbide nei serpenti, gelatinose nei rospi, grandi ovature in alcuni molluschi, puntiformi in alcuni pesci, vere e proprie sculture in alcuni squali!

Sapreste riconoscerle?! Scopritele con il nostro staff che la loro diversità spesso è frutto di adattamenti specifici

“Animali a sorpresa” Quattro scatole dal contenuto misterioso, quattro immagini di uova mai viste, quattro indovinelli per arrivare alla soluzione.

Ogni partecipante sarà invitato a raccogliere la sfida per scoprire che la diversità di forme e colori, gli espedienti messi in atto dai viventi, attraverso i processi evolutivi, sono rivolti per la sopravvivenza.

“Nido dolce nido” Ogni nido rappresenta uno stratagemma o, meglio, un adattamento che ha lo scopo di proteggere i nascituri dai predatori.

Nascosto tra i rami degli alberi o scavato all’interno di un tronco, creato dall’intreccio di fili d’erba o modellato con il fango, il nido racconta molto sulla specie che l’ha costruito.

Attraverso le diverse tipologie di nidi, scoprirete che a quale uccello appartiene ogni nido che per forma e materiali utilizzati sono ancora una volta testimonianza della grande varietà presente in natura.

Foto di copertina da www.bioparco.it