Parliamo d’arte. Aperitivo con la storica dell’arte: "Auguste Rodin e Camille Claudel"

Nella piccolo spazio artistico della Galleria “Cabaret Voltaire”, nel cuore del rione Monti, vengono proposti incontri con la storica dell’arte, accompagnati dall’aperitivo. Un’occasione di svago per chi fugge dall’ufficio e per chi vuole impegnare un martedì sera, senza rinunciare a soddisfare la propria curiosità.

L’aperitivo sarà un momento conviviale, in cui lo storico dell’arte, una volta esposte le linee guida del tema del giorno, sarà seduto a tavolino con i partecipanti, pronto a soddisfare ogni dubbio, domanda e curiosità sull’argomento. Alla fine proseguiranno le chiacchiere con un calice di vino e un bel buffet



Prossimo incontro: 23/01/2024, ore 18:30 - “Un amore pietrificato: Auguste Rodin e Camille Claudel”



Nell’ambito della rassegna “Amori impossibili e cuori infranti”, questa settimana parliamo di Camille Claudel, artista forte e tormentata allo stesso tempo e del suo amore distruttivo con Auguste Rodin e i suoi forzati 30 anni di internamento in manicomio. Una storia resa toccante dalla struggente emotività delle sue lettere e dalla forza trainante delle sue sculture.

Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/aperitivo-parliamo-darte/



Per prenotare: info@esperide.it oppure al 3394750696 - 3498926716 - 3331125444



ESPERIDE RICORDA:

• Quando: martedì 23 gennaio 2024, ore 18:30

• Appuntamento: Galleria Cabaret Voltaire, via Panisperna 87

• Evento+drink+aperitivo = 20 euro