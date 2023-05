Park Edition TTS Street Food

Grazie a Roma Natura, Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma e al Municipio IV, questa volta i colori ed i sapori del meglio dello spettacolo “on the road” verrà allestito in una location suggestiva ed immersa nel verde.

La Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, ospiterà uno dei più grandi eventi street food mai realizzato all’interno di un Parco a Roma. Un Parco Naturale sorprendente, bagnato dalle rive del fiume Aniene, che farà da cornice ad uno degli eventi più inusuali dell’anno. Saranno 3 giorni da dedicare agli amici e a tutta la famiglia dove poter degustare piatti gourmet, preparati come nello stile TTS, in modalità espressa da una brigata di 25 selezionatissimi Street Chef. Piatti dolci e salati per tutti i gusti tra le meraviglie del Parco dell’Aniene, un gioiello nel cuore di Roma. La natura lussureggiante di fine maggio la farà da padrona regalando un’atmosfera unica. Divertimento assoluto per tutti i partecipanti che potranno incamminarsi verso un viaggio sensoriale tra le migliori specialità culinarie del momento, rilassandosi tra profumi e colori.

Un festival straordinario ed un’occasione a dir poco magica da non perdere per vivere la meraviglia della natura e lo spettacolo dello Street Food a due passi da casa.

La Riserva Naturale della Valle dell'Aniene si trova tra i quartieri di Monte Sacro, Talenti, Casal de Pazzi estendendosi fino Colli Aniene e Pietralata, un parco che abbraccia diversi quartieri nel cuore di Roma.

Questa Special Edition, nasce con l’intento di fare conoscere meglio la Riserva Naturale della Valle dell'Aniene passeggiando per i sentieri fino ad arrivare sulle rive dell’Aniene. Oltre che assaggiare sfiziosità rigorosamente espresse circondati nel verde della natura, con la possibilità di sdraiarsi su un plaid immersi tra tanti piccoli fiori. Street Food & Natura, un contesto inusuale per chi vive in città.

Musica, giochi e scenografie di luci

Allestiremo su tutto il perimetro dell’evento delle luci motorizzate creando giochi di luci, ed eleganti scenografiche, mettendo in risalto la bellezza della location. Le luci saranno sincronizzate ed accompagnate da musica filodiffusa, che verrà emessa nel rispetto dei volumi e decibel consentiti dalla legge, per salvaguardare la quiete pubblica e permettere a tutti gli ospiti di sdraiarsi al sole, all’ombra di un albero, oppure dopo l’aperitivo sotto le stelle del cielo di Roma.

Il divertimento sarà assicurato, biliardini e tavoli da ping-pong per sfidarsi con amici e famigliari, tra una birra ed una specialità dei nostri street chef. Inoltre, per i più piccoli giochi con la palla, trucca bimbi e tanti palloncini. Una festa all’aria aperta per tutti i gusti e per tutte l’età.

Una?selezione strepitosa di 25 Street Chef?a bordo dei loro Food Truck, ApeCar e Stand Cucina che si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet preparate rigorosamente davanti ai vostri occhi.?Arte culinaria da strada da leccarsi i baffi.?Le eccellenze gastronomiche dei nostri street chef saranno gli ingredienti, per una quattro giorni dai sapori esplosivi! Piatti gourmet della tradizione, ultime novità del mondo Street Food,?offerte gluten free e vegan, dolce e salato per tutti i gusti, un grande ristorante sotto il cielo stellato di Roma, sia a pranzo che a cena, dalle ore 12 alle ore 24.?

Scenografie e tanti giochi di luci si armonizzeranno con il Parco creando un villaggio dedicato al food immerso nel verde. Il tutto arricchito da?buona musica, atmosfera magica, cibo da sballo e tanta voglia di sano divertimento.