Sport, trekking, esperienze nella natura nel Parco valle del Treja

Domenica 17 settembre Libertà e Partecipazione APS propone Aria & Natura - una giornata interamente dedicata alla Natura con attività sportive, ludiche, esperienziali, green. Con proposte diversificate ed alla portata di tutti, e di tutte le età, con attenzione particolare ai bambini e alle famiglie, Aria & Natura è la scelta perfetta per coniugare relax, sport, salute, attività all’aria aperta.



Un appuntamento nel verde, dal mattino al tramonto, che offre a tutti la possibilità di mettersi in gioco e dare spazio all'avventura, all'esplorazione, alla curiosità, godendo del paesaggio suggestivo e incontaminato delle Valli del Treja che in questa stagione dà il meglio di sé.



Che cosa c’è in Aria & Natura? L’escursione in MTB fra borghi medievali, boschi e forre; il trekking nel bosco del Treja con visita all'antico mulino ad acqua delle alle famose Cascate di Monte Gelato, scenario prediletto per il cinema internazionale; la passeggiata e laboratorio esperienziale alla ricerca dei funghi dell'Agro Falisco. E poi: tradizionale grigliata e amatriciana nell'area picnic sui prati immensi della vallata e conoscenza e contatto con gli animali, quelli della fattoria accanto che pascolano in libertà, con gli splendidi cani da soccorso e difesa del Centro Cinofilo Il Cirano e la passeggiata con "battesimo della sella" a cavallo dei pony dell'ASD La Valle. Ce n'è per tutti in questo programma.



Un appuntamento da non perdere, così descrive l’iniziativa il Presidente di Libertà e Partecipazione APS, Lorenzo Alemanni:

“Esprimiamo amore e rispetto per la Natura. Cerchiamo modi autentici, semplici, sani per (ri)connetterci con il mondo naturale che è tutto intorno a noi. Le attività all’aria aperta permettono un’esperienza personale di contatto e di positiva partecipazione.”





Uno scampolo di vera vacanza anche se la scuola ricomincia, se gli impegni riprendono, se la città ci stringe nei suoi tempi accelerati: Aria & Natura è momento di quiete e benessere con attività semplici, sane, divertenti.