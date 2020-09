Parco in festa: storie sopra gli alberi ad Ariccia

Spettacoli, laboratori e percorsi sensoriali sotto e sopra... gli alberi, percorsi differenziati per adulti e bambini.

L’Associazione Artinmovimento propone “Parco in festa” un evento immersivo di due giorni (26 e 27 settembre 2020) nel Parco di Villa Chigi ad Ariccia (Roma).

All’interno di questo suggestivo scenario sono previsti: la pièce teatrale itinerante “La casa sull’albero” con momenti di acrobatica aerea tra gli alberi a cura di Materiaviva Performance; un laboratorio per bambini sul tema sul tema dell’identificazione con l’albero nell’ottica di valorizzare la connessione e il rispetto della natura; letture animate e uno spettacolo per bambini sul tema dell’ambiente.

L’evento si sviluppa come una serie di percorsi all’interno del parco, completamente all’aperto, in cui risulta possibile rispettare la normativa vigente grazie a entrate contingentate, con un numero limitato di spettatori per ogni rappresentazione, letture e laboratori organizzati per piccoli gruppi, con sedute fisse posizionate per nucleo familiare e opportunamente distanziate nel rispetto delle norme relative al contrasto al Covid-19.

La prenotazione è obbligatoria al numero whatsapp: 392/2561362

Sabato 26 settembre 2020

- Letture animate: ore 11.00, gratuito

- Spettacolo per bambini: ore 16.00, costo 10 euro

Domenica 27 settembre 2020

- Spettacolo per adulti: ore 16.00, costo 15 euro

- Laboratorio per bambini: ore 16.00, costo 10 euro

L'evento è organizzato da Associazione culturale Artinmovimento in collaborazione con Vox Communication e Materiaviva Performance.

