Parco degli Acquedotti: visita guidata tra architettura, natura e storia

Una passeggiata suggestiva nel Parco degli Acquedotti è in programma domenica 20 marzo alle 15,15, organizzata dall'Associazione 10 Guides of Rome.

Un'area di circa 240 ettari che un tempo era parte della Campagna Romana ed oggi dell’immenso Parco Regionale dell’Appia Antica. Un'oasi che permette di immergersi nella storia e nella natura lontano dal caos grazie al piano regolatore che già nel 1931 ne faceva una zona di rispetto. Gli Acquedotti restano tra le testimonianze più interessanti e imponenti per comprendere la grandezza di Roma e la sua genialità ingegneristica .

Passavano qui 6 degli 11 acquedotti romani, un acquedotto medievale ed uno rinascimentale e poi un tratto originale dell’antica Via Latina, le ville monumentali dei ricchi Romani, tombe, casali medievali. Commovente è il ricordo delle baracche che a partire dal Secondo dopoguerra si ammassavano sotto le arcate dell’Acquedotto Felice e della scuola di Don Sardella che offrì una speranza di riscatto.

La visita guidata si svolgerà immersi in un paesaggio che spesso è stato usato come set cinematografico per film celebri, Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, la Dolce vita di Fellini, il Marchese del Grillo e la Grande Bellezza.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Domenica 20 marzo ore 15.15

APPUNTAMENTO :Parco degli Acquedotti, Via Lemonia (angolo circonvallazione tuscolana)

CONTRIBUTO VISITA GUIDATA:

euro 11,50 adulti(compresi auricolari)

Ragazzi da 6-18 anni euro 6,50

Disabili con 1 accompagnatore: entrambi pagano 50%

Non è richiesto il green pass.

La visita è adatta a tutta la famiglia e sono benvenuti anche gli amici a quattro zampe.