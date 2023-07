Paolo Vivaldi play Morricone e Sakamoto al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, sabato 15 luglio, Paolo Vivaldi play Morricone e Sakamoto. Primo violino Alberto Mina, Orchestra d'archi dell’Augusteo. Concerto del Maestro Paolo Vivaldi che eseguirà brani dei due immensi compositori, che nonostante provengano da generazioni diverse sono accomunati dal grandissimo senso di epicità della loro musica.

Durante il concerto verranno eseguite le colonne sonore di Morricone e di Sakamoto in fase alternata, mettendo in risalto la peculiarità dei loro temi in riferimento a film e registi con i quali entrambi hanno lavorato come Bernardo Bertolucci. Verranno eseguiti temi come “La Califfa” di Morricone, “Il tè nel deserto” di Sakamoto, la bellissima colonna sonora della serie televisiva “Marco Polo” di Morricone, la famosissima suite de “L’Ultimo Imperatore” di Sakamoto con regia di Bertolucci.

Inoltre del Maestro Morricone verranno eseguiti brani come la colonna sonora del film “Novecento“sempre con la regia di Bertolucci, “Mission", “C’era una volta in America” e il meraviglioso tema di “Metti una sera a cena”. Di Sakamoto verrà eseguito anche un brano molto intenso scritto per il film Piccolo Buddha”, Sweet Revenge. Il concerto si concluderà con lo straordinario tema “Merry Christmas Mr. Lawrence” dal film “Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence)” di Nagisa ?shima .

.Progetto, promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024, curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE