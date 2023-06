Cinema in piazza, Paolo Sorrentino presenta "È stata la mano di Dio" a San Cosimato

Mercoledì 21 giugno alle 21.15 a Piazza San Cosimato, il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e l’attore Filippo Scotti, vincitore del premio Marcello Mastroianni, presenteranno “È stata la mano di Dio” per una serata de Il Cinema in Piazza.

Amatissimo dalla critica e dal pubblico, vincitore del Leone D’Argento - Gran Premio della Giuria alla 78esima Mostra del cinema di Venezia, candidato come miglior film internazionale agli Oscar nel 2022 e uscito in sala come film evento, “È stata la mano di Dio” è una delle opere più toccanti del regista napoletano.

Un film che parte dalla propria storia familiare per elevarsi e abbracciare paure e sentimenti universali portati in scena dal giovane protagonista, interpretato da Filippo Scotti, con il sogno del cinema e alla ricerca del proprio posto nel mondo. A fare da sfondo una Napoli viva e collettiva, immersa negli anni ‘80 e accarezzata dalla presenza di un divinità calcistica come Diego Armando Maradona. In questo contesto, tra risate e dolori, tragedie e miracoli Sorrentino si rispecchia nel giovane Fabietto e nella sua vivace famiglia e ripercorre luci e ombre della sua adolescenza, sussurrando con commovente semplicità la sua memoria a un affezionatissimo pubblico.

È stata la mano di Dio, il film

Negli anni '80 a Napoli, un ragazzo ha l'occasione di vivere uno dei sogni più grandi degli amanti del calcio, quando giunge nella sua città il goleador Diego Maradona, ma a questa grande gioia si accompagnerà una tragedia inaspettata.

La proiezione è gentilmente autorizzata da Netflix. L'ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione.

Qui il programma completo