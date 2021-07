Paolo Ruffini porta il suo "Up & down" a Parco Talenti

Martedì 27 luglio alle 20.30 Paolo Ruffini ospite speciale del CineVillage Parco Talenti.

Il regista incontrerà il pubblico per raccontare il suo film documentario, già reduce dal successo teatrale: UP&DOWN. Sarà un dialogo che regalerà grandi emozioni, affrontando il film tematiche importanti, come la Sindrome di Down e l’autismo.

Si tratta di una indagine sulla normalità, raccontata attraverso gli occhi incantati di attori straordinari: cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico. E' la storia di un sogno che si trasforma in un'avventura, la storia di una compagnia teatrale che vuole compiere un'impresa "normale": realizzare uno spettacolo e portarlo nei più prestigiosi teatri d'Italia. ll film ripercorre la nascita e il tour dello spettacolo teatrale Up & Down in cui la Compagnia MAYOR VON FRINZIUS, diretta da Lamberto Giannini, insieme all'attore e regista Paolo Ruffini, porta in scena lo spettacolo in diversi teatri d’Italia.

Contiene, inoltre, anche brevi scene riprese dagli spettacoli, mostrando i ruoli che i ragazzi hanno sul palcoscenico a fianco di Ruffini. Il prodotto finale presenta il significato dell'esperienza teatrale, il modi in cui gli spettacoli valorizzano i ragazzi mettendo in mostra le loro abilità e il rapporto creato fra i ragazzi e il regista.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...