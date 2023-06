Paolo Rasile e la sua chitarra arpa a The Spot

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/06/2023 al 23/06/2023 solo domani Orario non disponibile

The Spot - Improv Digital Bistrot è il locale in zona Valle Aurelia che propone una serie di eventi musicali e non solo nei mesi di giugno e luglio.

Venerdi 23 appuntamento con la musica: protagonista sarà Paolo Rasile e la sua chitarra arpa.

La chitarra arpa è un affascinante strumento popolare della seconda metà del 1800. HarpGuitarTravel è un progetto musicale che trasporta il pubblico in un viaggio attraverso emozioni che solo la musica di questo strumento può creare, suonato dall’artista musicista Paolo Rasile.

Ingresso 15€ con consumazione