Paolo Genovese presenta il suo libro "Supereroi" a Cinevillage Talenti

Prosegue il cartellone di Cinevillage Talenti. Mercoledì 7 luglio, nell'ambito della rassegna CINEASTI DI PAROLE, Franco Montini intervisterà Paolo Genovese, che presenta il suo libro Supereroi.

Un testo edito da Einaudi in cui Genovese in cui racconta gli istanti perfetti e i drammi di una storia d'amore bellissima, in cui i due protagonisti si muovono proprio come due supereroi.

Una storia che sfida il tempo e fa riflettere, fino a commuovere. Seguirà la proiezione del film “Una famiglia perfetta”.

Il programma di Cinevillage Parco Talenti

Lunedì 5 luglio EVENTO SPECIALE

19:30 LIBRICINEVILLAGE -Direttore editoriale Roberto Ippolito ingresso libero

Aldo Cazzullo presenta il libro “Le italiane” (Solferino)

A seguire

21:15 UN ALTRO GIRO (Drammatico) 116’

di Thomas Vinterberg con M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, M. Millang

Martedì 6 luglio EVENTO SPECIALE

20:30 INCONTRO CON FRANCESCO BRUNI

A seguire

COSA SARÀ (Drammatico) 101’

di Francesco Bruni con K. R. Stuart, L. Indovina, B. Ronchi

Mercoledì 7 luglio EVENTO SPECIALE

20:30 CINEASTI DI PAROLE

PAOLO GENOVESE PRESENTA IL LIBRO “SUPEREROI”

Modera FRANCO MONTINI

A seguire

UNA FAMIGLIA PERFETTA (Commedia) 120’

di Paolo Genovese con S. Castellitto, C. Gerini, M. Giallini

Giovedì 8 luglio EVENTO SPECIALE

20.30 INCONTRO CON GIOVANNI VERONESI

A seguire

TUTTI PER 1 . 1 PER TUTTI (Commedia) 115’

di Giovanni Veronesi con con P. Favino, M. Buy, V. Mastandrea, S. Rubini

Venerdì 9 luglio EVENTO SPECIALE

18:00 - 21.30 TALENTI PER LA SCIENZA ingresso libero

A cura del progetto NET - scieNcE Together

Laboratori, attività interattive, talk, angolo NET e spettacoli scientifici

20:30 INCONTRO CON LUCA MINIERO

A seguire

SONO TORNATO (Commedia) 100’

di Luca Miniero con M. Popolizio, F. Matano, S. Rocca



Sabato 10 luglio EVENTO SPECIALE

18:00 - 21.30 TALENTI PER LA SCIENZA ingresso libero

A cura del progetto NET - scieNcE Together

Laboratori, attività interattive, talk, angolo NET e spettacoli scientifici

20:30 INCONTRO CON MATTEO ROVERE

A Seguire

VELOCE COME IL VENTO (Azione)

di Matteo Rovere con S. Accorsi, M. De Angelis, R. Mattei

Domenica 11 luglio

21:15 IL RE LEONE -LIVE ACTION

di Jon Favreau con le voci di M. Mengoni, Elisa, E. Leo, Beyoncé Knowles, L. Ward, M. Popolizio



IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

