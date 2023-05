Paolo Conte in concerto a Roma Summer Fest 2023

Paolo Conte torna ad esibirsi all’Auditorium per l’evento di apertura del Roma Summer Fest 2023. Dopo i due sold out della scorsa estate, Paolo Conte torna il 6 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per l’evento di apertura del Roma Summer Fest 2023.

Uno spettacolo imperdibile in cui l’irresistibile charme e l’inconfondibile timbro vocale di Paolo Conte saranno accompagnati da un ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali: Nunzio Barbieri (chitarre), Lucio Caliendo (oboe, fagotto), Claudio Chiara (sax contralto, flauto, fisarmonica, tastiere), Daniele Dall’Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba), Luca Enipeo (chitarre), Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pitzianti (fisarmonica, bandoneon, sax baritono, piano, tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Pierre Steve Jino Touche (contrabbasso) e Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, flauto, clarinetto).

In programma i brani più amati del cantautore, eseguiti nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: “Hemingway”, “Sotto le stelle del jazz”, “Come Di”, “Alle prese con una verde milonga”, “Aguaplano”, “Max”, “Gioco d’azzardo”, “Dancing”, “Madeleine”, “Genova per noi”, “Via con me”, “Reveries”, “Gli impermeabili” e “Le chic et le charme”.

Roma Summer Fest 2023

Ritornano i tour e i concerti delle star internazionali per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della Cavea. Uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, ogni anno alterna sul palco tantissimi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale che tornano nella capitale per una serie di imperdibili concerti.

Tra gli artisti che si esibiranno dal 6 giugno all'8 agosto 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e moltissimi altri.