"Live at Venaria Reale", Paolo Conte a Roma Summer Fest

Paolo Conte sarà protagonista di Roma Summer Fest 2022 nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Conte porterà sul palco dell’Auditorium - il 12 e il 13 giugno - i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale. Un album unico, ricco di preziosi contenuti come l’inedito ‘’El Greco’’ e il brano “A Minestrina’’ feat. Mina. In scaletta anche i brani più amati del cantautore: “Hemingway”, “Sotto le stelle del jazz”, “Come Di”, “Alle prese con una verde milonga”, “Aguaplano”, “Max”, “Gioco d’azzardo”, “Dancing”, “Madeleine”, “Genova per noi”, “Via con me”, “Reveries”, “Gli impermeabili”, “Le chic et le charme”, in cui sfilano amori finiti, nostalgie e atmosfere esotiche.

Il calendario completo del Roma Summer Fest 2022 in Cavea dell'Auditorium Parco della Musica

Venerdì 10 giugno - Moderat

Domenica 12 e lunedì 13 giugno - Paolo Conte

Giovedì 16 giugno - Lorde

Venerdì 17 giugno - Alt-J

Sabato 18 giugno - Rocco Hunt

Lunedì 20 giugno - Cat Power

Sabato 25 giugno - Chet Faker

Lunedì 27 giugno - Pixies

Martedì 28 giugno - Snarky Puppy

Mercoledì 29 giugno - Skunk Anansie

Giovedì 30 giugno - Brunori Sas

Sabato 2 luglio - Deep Purple

Lunedì 4 luglio - Rufus Wainwright

Martedì 5 luglio - Omara Portuondo

Giovedì 7 luglio - Mahmood

Venerdì 8 luglio - Fiorella Mannoia

Domenica 10 luglio - Gregory Porter

Lunedì 11 luglio - Yann Tiersen

Martedì 12 luglio - Bandabardò & Cisco

Mercoledì 13 luglio - Herbie Hancock

Sabato 16 luglio - Michael Kiwanuka

Domenica 17 luglio - Simple Minds

Lunedì 18 luglio - The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet)

Martedì 19 luglio - Paolo Nutini

Venerdì 22 luglio - LP

Mercoledì 27 luglio - Patti Smith Quartet

Giovedì 28 luglio - Carmen Consoli

Sabato 30 luglio - Steve Hackett

Domenica 31 luglio - Riccardo Cocciante

Lunedì 1 agosto - OPI – Orchestra Popolare Italiana Con Ambrogio Sparagna

Venerdì 2 agosto - Ara Malikian

Mercoledì 3 agosto - Pink Floyd Legend

Giovedì 4 agosto - Ben Harper & The Innocent Criminals - Opening Casadilego

Martedì 30 agosto - Louis Tomlinson

Giovedì 1 e venerdì 2 settembre - Venditti & De Gregori

Giovedì 8 settembre - Aurora - Sala Santa Cecilia

Domenica 11 settembre - Massimo Ranieri

Mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24 settembre - Elisa

Lunedì 26 settembre - Fabri Fibra

EXTRA

Mercoledì 6 luglio - Jimmy Sax

Lunedì 25 luglio - Drusilla Foer

Martedì 26 luglio - Edoardo Leo