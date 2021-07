Paola Minaccioni in "Dal vivo sono molto meglio"

Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle imitazioni: da Giorgio Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo sono molto meglio!



Tor Bella Monaca Teatro Festival

Domenica 8 agosto ore 21

con PAOLA MINACCIONI

di Paola Minaccioni, Alberto Caviglia, Claudio Fois, Lady Coco

regia di Paola Rota

musiche Davide Cavuti

comunicazione Paolo Basile



TSA Teatro Stabile D’Abruzzo | Stefano Francioni Produzioni

ARENA ESTATE

BIGLIETTO UNICO 15 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...