Paola & Chiara a Villa Ada Festival

Dopo il successo degli appuntamenti indoor di maggio con doppio sold-out al Fabrique di Milano e i due show romani all’Auditorium Conciliazione, Paola & Chiara - iconiche protagoniste dell’estate in musica con la loro hit “Mare Caos” e la freschissima collaborazione con i Boomdabash in “Lambada”- hanno acceso anche la calda stagione dei live dando il via al Paola & Chiara per sempre - estate.

Partita da San Nicandro Garganico (FG), la nuova tournée a cielo aperto delle sorelle Iezzi, prodotta da Vivo Concerti, illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia fino a settembre. Cambiano le location, ma la voglia di fare festa a colpi di glitter e a ritmo di celebration è sempre più forte: Paola & Chiara per sempre - estate si arricchisce oggi di due nuovi appuntamenti, il 5 settembre @Villa Ada Festival di Roma e il 15 settembre @Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Sulla scia del successo dell’ultimo progetto discografico Per Sempre (Columbia Records/Sony Music Italy), che ha debuttato sul podio FIMI degli album più venduti trainato dalla travolgente hit sanremese Furore (Disco di Platino), e sulle note dei brani più amati di sempre, Paola & Chiara sono pronte a regalare al pubblico uno show più iconico e indelebile che mai.

A condividere il palco con le sorelle Iezzi, per dar vita a performance uniche, l’immancabile band formata da Andrea Montalbano (chitarra), Terence Strambini (basso) e Paride Surace (batteria), con la direzione musicale di Michele Monestiroli, e i travolgenti ballerini che eseguono le coreografie ideate dal direttore artistico Luca Tommassini.

I biglietti per le nuove date del Paola & Chiara per sempre - estate saranno disponibili dalle ore 13:00 di giovedì 22 giugno su www.vivoconcerti.com e dalle ore 13:00 di martedì 27 giugno nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Dolce&Gabbana veste Paola & Chiara per il loro tour. La consolidata collaborazione, iniziata negli anni 2000, ha visto il brand curare i look dei tour, delle cover degli album e dei videoclip più iconici, e ha ripreso forma con il comeback musicale delle sorelle Iezzi. Per celebrare l’inizio del nuovo tour, Dolce&Gabbana ha realizzato la T-Shirt in edizione limitata Paola & Chiara Per Sempre, disponibile in esclusiva sull’online store dolcegabbana.it; una parte degli introiti verrà devoluta in beneficenza.