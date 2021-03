Il miglior "panino sanizzo" direttamente dalla Calabria al Rione Monti: Mi'Ndujo ha aperto il quarto locale

Siamo italiani e si sa che il nostro argomento preferito, anche a tavola, è il cibo, a cui riconosciamo sempre uno straordinario valore. Negli ultimi anni però anche le città italiane sono diventate terreno di conquista per le grandi catene di Fast Food, che in alcuni casi scelgono di massimizzare i profitti lavorando sulle quantità e sacrificando la qualità delle materie prime.

Fortunatamente, esistono tuttavia ancora realtà che propongono soluzioni alternative e di ottima qualità, è proprio questo il caso di Mi’Ndujo, locale di street food calabrese che ha appena aperto il quarto punto vendita nella città di Roma, in via dei Serpenti 9, nel suggestivo rione Monti.

Sono passati ben 14 anni da quando si è iniziato a parlare del “Panino Genuino” ma passione e impegno non sono mai cambiati. L’obiettivo per questi giovani imprenditori resta invariato: portare attraverso il nuovo format “Mi’Ndujo” un pò di Calabria in giro per l’Italia.

I punti saldi di Mi’Ndujo sono: ingredienti freschi e di ottima qualità e ricette originali, che non si trovano in nessun altro posto. Propone un format innovativo, ma al tempo stesso fedele alla tradizione calabrese e teso verso la sperimentazione di nuovi sapori.

Il progetto di espansione è sempre più indirizzato verso la città di Roma, caratterizzato da quella voglia di portare fuori i confini regionali un pezzo di Calabria, delle loro tradizioni e dei loro sapori.

Eugenio, direttore marketing dell’azienda, ci racconta:

“La nostra attività ed il nostro impegno ruotano completamente attorno alla Calabria e ad uno street food di qualità che valorizzi il prodotto nostrano. Anche su Roma i prodotti utilizzati vengono spediti giornalmente dai nostri fornitori e solo in questo modo è possibile fare rete e continuare a rispettare i valori che da sempre hanno contraddistinto la nostra azienda.“

Il Risultato?

Un “Paninazzo Sanizzo” che è espresso, sfornato e farcito al momento con materie prime calabresi di qualità. Gli ingredienti provengono da piccoli produttori locali, fidati e selezionati, e il packaging per il cliente finale è esclusivamente plastic free.

Oltre al nuovissimo Store di Via dei Serpenti, potrai gustare l’esclusivo Paninazzo Sanizzo anche presso i Mi’Ndujo:

-Centro commerciale Aura, via di valle Aurelia 30

-Piazzale di Ponte Milvio 2/3

-Via Catania 79, zona Piazza Bologna

Ma le novità non finiscono qui, presto un altro Mi’Ndujo è pronto a conquistare i numerosi clienti del Centro Commerciale Euroma2.

Certi di avervi fatti venire l'aquolina in bocca, non vi resta che affidarvi agli specialisti del panino sanizzo.