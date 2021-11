Panettone Maximo 2021, Agrimontana: il festival del Panettone di Roma

Per celebrare il panettone, straordinario prodotto artigianale che racchiude in sé tutto il calore, la ricchezza e la bontà delle Feste Natalizie, domenica 5 dicembre - dalle 11:30 alle 19:30 - al Boscolo Circo Massimo si terrà Panettone Maximo 2021 - Agrimontana, la terza edizione del Festival del Panettone di Roma e del Lazio, organizzato da RistorAgency con il supporto di Azienda Agrimontana, Molino Dallagiovanna e Caviale Giaveri. Tante saranno le attività in programma che coinvolgeranno adulti e bambini alla scoperta delle migliori produzioni artigianali di Roma in materia di grandi lievitati delle Feste.

Un incantevole Christmas Market di alto rango che comprenderà, oltre ai banchi di degustazione dei panettoni, show cooking di grandi pastrychef della ristorazione come Dario Nuti (Rome Cavalieri) e Dalila Solonia (Il Pagliaccio, 2 stelle Michelin), talk di approfondimento sul tema dell’artigianalità e un contest mozzafiato che vedrà in gara, in due differenti categorie, panettone tradizionale e panettone al cioccolato, le migliori pasticcerie della Capitale e del Lazio le quali, oltre ad essere valutate da una giuria di pasticceri di calibro mondiale, giornalisti ed esperti, potranno essere votate anche dal pubblico presente per l’assegnazione di un Premio Speciale. Queste le pasticcerie che saranno presenti ai banchi degustazione: Pasticceria Barberini, Casa Manfredi, D’Antoni, Con.Tro, Le Levain, Nero Vaniglia, Officina Dolciaria Woods, Panificio Nazzareno, Pasticceria Max, Truth, Vizio, Arte e cioccolato, Cattive Compagnie, Pasticceria Panzini, Pasticceria Patrizi, Zest, Cacao, Caos Caffè, Casa del Dolce, Cocco Sweet Lab, Maciste Pasticceria e Un Sacco Goloso.

Protagonista delle degustazioni sarà certamente il panettone ma ci saranno altre squisitezze da gustare, come il caviale Giaveri, il cioccolato di Divino, l’olio E.V.O. Marotta e il caffè Circi. E ancora il vino di Poggio Le Volpi e Brugnoli e la birra artigianale pontina Losa.