Pancake day a Palestrina

Il 10 febbraio dalle 16.30, a Palestrina (RM), insieme alla Magic Teacher Cristiana Chiapparelli, Le Nove Muse Onlus organizza un pomeriggio all'insegna dell'allegria e dell'apprendimento: voi sapevate già che in Inghilterra non si festeggia il Martedì grasso ma il Pancake Day (il giorno dei pancake)?



In questo giorno, infatti, si svuotavano le dispense in vista del periodo di digiuno e pentimento della Quaresima, utilizzando gli alimenti che non dovrebbero essere consumati prima della Pasqua, come le uova e il latte. E la conoscete invece la storia delle Pancake Races, le corse dei pancake? La Magic Teacher Cristiana, grazie al famoso metodo Hocus & Lotus, insegnerà ai bambini l'inglese in modo semplice e divertente, raccontando questa leggenda. Non solo: i piccoli ospiti, dopo, potranno decorare e mangiare i loro pancake di carnevale, dando sfogo alla fantasia e alla gola.



Luogo: Al Portico di Fortuna - Palazzo Barberini - Via Barberini 24 (Palestrina - RM)

Data: 10 febbraio 2024

Ora: 16:30

Costo del Laboratorio: 10 euro (Merenda inclusa)

Prenotazione obbligatoria.



L'evento è aperto a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni. Al costo della lezione sarà aggiunto un costo di 5 euro, una tantum, per la tessera associativa annuale.