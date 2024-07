Pamela Lacerenza e le dive di Broadway live al Village Celimontana

Un viaggio musicale per accendere nuovamente i riflettori sulla meravigliosa Broadway di qualche anno fa… Quella delle dive! La voce che ci condurrà in queste atmosfere è quella di Pamela Lacerenza, in arte Gigì: una voce unica, piena di talento e carisma, uniti per far vibrare ed emozionare il pubblico che l’ascolta. Gigì rappresenta un’artista completa, “come quelle di una volta”: una cantante che balla ed intrattiene il pubblico, effervescente ed ironica ma allo stesso tempo magnetica, con tanta voglia di riportare alla luce e ad un pubblico più giovane , un repertorio retrò ancora oggi tutto da scoprire.



Line-up

Pamela Lacerenza, voce

Vincenzo Meloccaro, sax

Stefano Napoli, contrabbasso

Emiliano Begni, piano

Alessio Renzopaoli, batteria



VILLAGE CELIMONTANA 2024

DAL 15 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE

Via della Navicella 12, Roma

Info: 349 0709468



Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE qualora siano previste agevolazioni dalla Convenzione con SIAE