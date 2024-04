Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il Palio di Sant’Anselmo e la Sagra del Biscotto tornano a Bomarzo dal 22 al 25 aprile.

I due eventi vengono organizzati dalla Pro Loco di Bomarzo dal 1973, con l’intento di promuovere e valorizzare questo prodotto che per dimensione e forma somiglia, in realtà, ad una ciambella. La ricetta del biscotto di San'Anselmo risale ai tempi antichi e viene tramandata di madre in figlia.

Ecco gli appuntamenti del XXXIX Palio di Sant’Anselmo e Sagra del Biscotto di Bomarzo:

Ecco gli appuntamenti: