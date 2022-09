XXVII Palio della Stella, la rievocazione storica a Sacrofano

Al via la XXVII edizione del Palio della Stella, la tradizionale festa cittadina, inserita ufficialmente nel circuito delle principali rievocazioni storiche, che per tre giorni, dal 9 all'11 settembre, vedrà il paese di Sacrofano protagonista di un evento atteso e amato.

L'evento, organizzato dal Comitato delle Contrade di Sacrofano e patrocinato dal Comune, si avvale della collaborazione della Pro Loco e del sostegno della Regione Lazio.

“Il palio è tradizione, spettacolo, competizione e condivisione. È il distintivo della nostra comunità ed è il momento migliore per affermare, davanti a tutti, la nostra identità e la nostra appartenenza. Non posso e non possiamo guardare quest’anno al Palio se non come al simbolo di una ritrovata normalità. Durante il periodo difficile della pandemia abbiamo sentito fortemente la mancanza di questo nostro evento. Io questa mancanza l’ho vissuta da Sindaco ma ancora più da contradaiola, perché ogni anno il Palio è l’occasione per ricordare i bei tempi in cui anche mia madre contribuiva a cucire i costumi di noi tutti che sfilavamo in corteo. Prepariamoci, quindi, a vivere con gioiosa armonia e con fierezza questa nuova edizione. Perché se sapremo cogliere con spirito costruttivo il bello di questo evento, oltre a chi si classificherà primo saremo tutti vincitori”.

Con queste parole il Sindaco di Sacrofano, Patrizia Nicolini, ha annunciato l'imminente partenza del Palio della Stella, una bella occasione per scoprire un borgo medievale ricco di storia alle porte di Roma.

Il programma del XXVII Palio della stella

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

ore 19.00 Biblioteca comunale/Piazza Ugo Serata: apertura Museo delle Contrade

ore 20.00 Piazza Ugo Serata: CENA DELLE CONTRADE, a cura della Pro Loco Sacrofano

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 12.00 Piazza Ugo Serata: apertura stand gastronomici

ore 17.30 Largo Borri: presentazione del Palio della Stella, benedizione dei cavalieri e lancio della sfida.

A seguire partenza del corteo da via dello Stadio con arrivo in Piazza San Biagio.

ore 19.30 Biblioteca comunale/Piazza Ugo Serata: inaugurazione mostra fotografica “Al tempo andato. Sguardi dal Medioevo” di Roberto Campanaro con la presentazione del libro, edito da Nutrimenti

ore 21.00 Piazza Ugo Serata: esibizione musicale gruppi giovanili e apertura stand gastronomici

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 10.00 Piazza Ugo Serata: apertura bancarelle,

ore 11.00 Provaccia Cavaliere

ore 14.30 BOTTO SCURO, partenza delle Contrade con corteo verso Località Noceto

ore 15.30 Via di Monte Sarapollo: INIZIO GARA

ore 18.30 Piazza Ugo Serata: PREMIAZIONE E CONSEGNA DEL PALIO

A seguire apertura degli stand gastronomici, accompagnati da musica dal vivo, estrazione lotteria e spettacolo pirotecnico.