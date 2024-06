La passione accende gli animi, i tamburi suonano, le taverne aprono i battenti, e i deschi sono imbanditi, è tempo del Palio del Velluto di Leonessa dal 28 al 30 giugno. Prendete nota, questo è l'unico borgo in Italia ad avere ben 38 frazioni, ne avrete da vedere in questo fuoriporta dedicato alla rievocazine storica più emozionante del Lazio. Benvenuti nella bella Leonessa, lì sotto, ai piedi del Terminillo. Il palio è anticipato dalla Giostra dei Tamburi che si farà il 22 giugno.



Il “Palio del Velluto” è una tradizione che affonda le sue radici nel lontano 1464 e che per 114 anni stimolò a tal punto l’antagonismo fra gli abitanti del posto da costringere Margarita d’Austria – la figlia di Carlo V a cui la manifestazione è dedicata – a sospenderlo.



Spettacoli di fuoco, musici, giullari e ricette rinascimentali da gustare mentre i Sesti, ovvero le sei contrade del borgo reatino, bramano il palio a colpi di giochi: la “palla grossa”, la “gara del pane” e ovviamente quella dedicata alla “giostra del velluto”. Ci si gioca il tutto per tutto, perchè conquistare l’antico stendardo che per un anno intero sarà esibito dalla contrada vincitrice è orgoglio di tutti!

Saranno gli abitandi della contrada di Corno, Forcamelone, Poggio, Croce, Terzone oppure quella di Torre a vincere? Per saperlo, mettete in agenda 28-30 giugno Palio del Velluto a Leonessa e saltate in macchina.



Intorno alle divertenti e spettacolari gare, prenderà vita un evento che rappresenta un vero e proprio tuffo all’indietro nel passato che vedrà protagonisti dame, cavalieri e fanti, con esibizioni di falconeria, spettacoli del fuoco, trombonieri e archibugieri. Fra i momenti più attesi, lo spettacolare corteo storico-allegorico con oltre 600 figuranti in costumi d’epoca, che sfilerà sabato 30 giugno illuminato dalla luce delle fiaccole e il pomeriggio successivo alla presenza di Margherita d’Austria, interpretata dalla “Madonna” del Sesto vincitore.



In occasione del Palio, inoltre, si batterà moneta: nelle 6 taverne aperte per l’occasione – che proporranno particolarissime ricette rinascimentali e piatti tipici della tradizione locale - si potrà pagare solo con il carlino: nel centro storico saranno aperti i banchi del cambiavalute dove si potranno convertire gli euro in carlini, unica moneta spendibile nelle taverne. Delizie da gustare mentre la competizione entrerà nel vivo con il torneo della “palla grossa”, un gioco simile al calcio storico fiorentino, con la “gara del pane” che vedrà sfidarsi sei dame lungo un percorso ad ostacoli con una tavola e sei pagnotte da un chilo ciascuna sulla testa, oppure con la classica “giostra del velluto”, il torneo equestre tra i cavalieri dei Sesti.



Per chi volesse trascorrere qualche ora in più da queste parti Leonessa, grazioso borgo montano con un impianto urbanistico di origine medievale, ha mantenuto intatti monumenti di grande interesse. E’ il caso della Fontana Farnesiana, risalente al XVI Secolo, che impreziosisce piazza 7 Aprile 1944 in corrispondenza del Palazzo Comunale; e ancora della Chiesa di San Pietro, con la sua splendida cappella affrescata, e di quella di San Francesco. Adagiata a ben mille metri, in un'ampia conca all'interno degli Appennini al confine tra Lazio, Umbria e Abruzzo, Leonessa offre agli appassionati delle gite all’aria aperta la possibilità di effettuare splendide escursioni nel complesso del Terminillo e dal 28/30 giugno indosserà il suo “abito” migliore alla riscoperta di un glorioso passato.



Quest'anno il palio “prosegue” il 20 luglio con un appuntemento d'eccezione alle 21:30 “La Festa della Fondazione” ovvero la rievocazione e cerimonia della Fondazione di Leonessa con l’Arrivo di Re Carlo Primo d’Angiò con un Corteo Medievale.

Alle 22:00 in p.zza 7 Aprile 'è “Concerto per Leonessa al Lume di candela” a cura della Banda Città di Leo- nessa-G.Forconi



Palio del Velluto

Leonessa (RI) 24 - 29 giugno 2016



Venerdì 28 giugno

19:00 Apertura “Il Ristoro di MANDUCANDO” pun- ti di ristoro in stile rinascimentale, prenotazione e pa- gamento con Carlini

21:30 Corteo dei Sesti - Consegna della Città al Capi- tano del Popolo e Investitura dei Cavalieri

22:00 1°turno PALLAGROSSA



Sabato 26 giugno

10:00 Il Banditore e i Tamburi del Palio del Velluto annunciano IL PALIO

11:00 2° turno PALLAGROSSA

11:00 Messa in costume presso la Chiesa di San Pie- tro con la partecipazione dei rappresentanti del Sesto vincitore e di tutti i priori con i gonfaloni

12:00 Cerimonia di consegna del Cero votivo al San- tuario

12:00 Apertura “Il Ristoro di MANDUCANDO” punti di ristoro in stile rinascimentale prenotazione e paga- mento con Carlini

16:00 Corteo delle Corporazioni e Gare in piazza 7 aprile - Gara del pane e finale Pallagrossa

19:00 Apertura “Il Ristoro di MANDUCANDO” punti di ristoro in stile rinascimentale, prenotazione e pa- gamento con Carlini

21:20 “INCANTO IN EQUIS”, spettacolo di teatro equestre a cura del Centro Equestre Valentino Testa

22:15 Spettacolo con fuochi a cura dei GIULLARI DI SPADE sedute con prenotazione obbligatoria in Proloco



Domenica 30 giugno

11:00 Sfilata ed Esibizione di gruppi storici e di gruppi tamburini

11:00 Apertura mostra “Le stanze di Margarita 11:30 Esibizione di sbandieramento in p.zza 7 apri- le, del Gruppo Sbandieratori e musici dell’Aquila 12:00 Esibizione di sbandieramento del Gruppo “I Farnese” di Ortona nel Chiostro di San Francesco 12:00 Apertura “Il Ristoro di MANDUCANDO” punti di ristoro in stile rinascimentale prenotazione e pagamento con Carlini

12:30 Accoglienza presso il Chiostro di San France- sco dei camminatori che stanno testando il “Cammi- no di Margherita” conferenza stampa.

16:00 Grande Corteo storico con Madama Marghe- rita d’Austria - Giostra del Velluto e proclamazione del sesto vincitore

19:00 Visita guidata alla chiesa inferiore di San Francesco con gli affreschi di scuola giottesca (app. to a P.zza Santa Croce) - adulti € 3,00

19:00 Apertura “Il Ristoro di MANDUCANDO” in stile rinascimentale prenotazione e pagamento con Carlini

21:45 Spettacolo in p.zza 7 Aprile “CONCERTO ESPLOSIVO di Cornamuse medievali,ghiron- da,canti,chitarre antiche,bouzouki Irlandese,tam- buri” dei Giullari di Spade per allietare la FESTA DEL SESTO VINCITORE - Vino e dolci



Durante i giorni del Palio saranno aperti i Banchi del Cambiavalute, dove si potranno convertire gli Euro in Carlini, unica moneta spendibile nelle Taverne. Musici e Giullari animeranno le vie e le piazze di Leonessa.