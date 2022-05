End or phine, Eroi ed eroine: la mostra al Pigneto

Crine J, nato a Roma nel 1985, fa frequentato il liceo artistico di Ripetta e si è laureato al Dams. Pittore, illustratore e tatuatore, il suo percorso artistico lo ha portato ad una nuova ricerca estetica in chiave por che trova una sua prima realizzazione del progetto End or Ohine, a cui Palazzo dedica la mostra: End or phine, Eroi ed eroine.

Undici ritratti, realizzati con lo stesso intento: la celebrazione. Personaggi iconici del cinema underground americano e non solo, ormai facenti parte di un immaginario condiviso quasi universalmente, trovano in queste opere una sorta di consacrazione nell’accezione propria della ritrattistica cinquecentesca.



La scelta di Crine cade su undici persone che hanno influito sul suo immaginario contribuendo anche alla definizione della sua estetica. Chiamarle persone però è fuorviante perché in queste effigi non si celebra la persona in sé ma il prodotto artistico che da loro deriva ed è per questo che Niki Brand è il titolo del ritratto di Debbie Harry, perchè qui ad essere celebrato è il personaggio di Videodrome. Ognuno di loro è un simbolo dello sfaccettato mondo che è stato il cinema underground e la controcultura tra gli anni Novanta e i Duemila e infatti ognuno di loro è rappresentato esattamente nel momento e nelle vesti che hanno catturato l’attenzione dell’artista.



Le opere, realizzate tutte su legno, sono composte da vari strati di carte diverse, a seconda del soggetto rappresentato, mentre tutti i volti sono dipinti con marker a vernice, con gamme tonali che arrivano fino a dodici sfumature dello stesso colore. Crine supera il limite del pennarello e lo fa diventare la sua cifra stilistica con imperfezioni volute e calibrate. Gli sfondi animati da decorazioni zoomorfe che sembrano broccati esaltano in maniere sempre diverse i soggetti, i colori accesi, brillanti quasi ipnotici, l’utilizzo della carta oro, rendono sacralità al personaggio innalzandolo allo status di Icona che gli spetta.



Si tratta di un Pop-up event ad ingresso gratuito presso Palazzo, nel quartiere Pigneto.