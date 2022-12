A Palazzo Merulana la prima rassegna sull'Arte di Ascoltare

Palazzo Merulana, in sinergia con Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture, è lieto di ospitare dal 6 all'8 gennaio la prima rassegna - ideata e prodotta da Promu - interamente dedicata all'arte di ascoltare con esperienze di ascolto immersivo, dibatitti, esposizione e concerto dal vivo.



In occasione dell'uscita del nuovo album del Quartetto Mirus, prestigioso quartetto d'archi riconosciuto a livello internazionale e composto dai musicisti dell'Orchestra Mozart di Claudio Abbado, Promu ha organizzato una rassegna dedicata all'ascolto in anteprima del disco.



La Sala Attico di Palazzo Merulana verrà allestita per offrire al pubblico un'esperienza d'ascolto immersivo di un estratto del disco: T. Adès: "The Four Quarters".

Gli ascolti saranno organizzati in tre turni giornalieri ad ingresso gratuito, introdotti da dibattiti con ospiti appartenenti a diversi ambiti del mondo della cultura che rifletteranno sul senso e il ruolo dell'Ascolto dal punto di vista artistico e sociale.



Nel corridoio antistante si potrà assistere al processo creativo che ha dato origine al vinile in edizione limitata, con l'esposizione dell'opera "Composizione per archi" di Guido Bisagni "108", le scomposizioni grafiche della designer Bianca Boneschi e le fotografie di Flavio Ianniello.



La rassegna terminerà l'8 gennaio con il concerto dal vivo del Quartetto Mirus, introdotto dal compositore e divulgatore Francesco Antonioni.



Calendario della rassegna:



Orari e ospiti dei turni di ascolto del 6 gennaio (ingresso gratuito):



15.45 -16.45: “L’ascolto informato” con:

Quinte Parallele, rivista musicale

(Filippo Simonelli, Marco Surace, Carlo Emilio Tortarolo)



17.15 – 18.15: “Ascoltare e creare” con:

Fabio Massimo Capogrosso, compositore

Emanuele de Raymondi, compositore



18.45 – 19.45: “Archi su tela“ con:

Guido Bisagni “108”, pittore/astrattista

Flavio Ianniello, fotografo



Orari e ospiti dei turni di ascolto del 7 gennaio (ingresso gratuito):



15.45 -16.45: “Creare il teatro dell’ascolto” con:

Ascanio Celestini, attore/regista



17.15 – 18.15: ”Il quartetto d’archi: un grande strumento a sedici corde ” con:

Guido Barbieri, storico della musica/drammaturgo

Riccardo Savinelli, violista del Quartetto Mirus)



18.45 – 19.45: “Orchestrare la convivenza” con:

Marianella Sclavi, esperta di arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti



8 gennaio, ore 18.00

Concerto dal vivo del Quartetto Mirus (presentazione del disco)

Introduzione di Francesco Antonioni

Ingresso: 10 euro



Programma:



Alfred Schnittke

Quartetto per archi n. 3



Igor Stravinskij

Tre pezzi per quartetto d’archi

Concertino

Doppio Canone



Thomas Adès

The Four Quarters (per quartetto d’archi)



L'esposizione sarà aperta dal 6 all'8 gennaio dalle ore 12.00 ad ingresso gratuito