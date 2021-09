Palazzo Borromeo con la Mostra "Contemporanei a Palazzo Borromeo" sono Aperti Per Voi

Dopo la chiusura estiva, il 10 settembre riapre Palazzo Borromeo, lo storico palazzo di quartiere Flaminio che dal 1929, dopo la stipula dei patti lateranensi, ospita l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Ad accogliere i visitatori, come avviene dal dicembre 2017, ci saranno i soci volontari del Touring Club Italiano grazie al progetto Aperti Per Voi.



Le due visite, delle ore 10:00 e delle ore 12:00, saranno l'occasione per ammirare arredi e spazi di una struttura storica, ma anche per godere della mostra “Contemporanei a Palazzo Borromeo. Arte e design nell’Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede”, un progetto voluto fortemente dall’Ambasciatore Pietro Sebastiani e curato dall’Arch. Cristina Mazzantini che trae ispirazione da quanto già attuato negli ultimi anni nel Palazzo del Quirinale su impulso del Presidente Mattarella. La mostra aggiorna lo stretto legame con l’arte, la cultura e i manufatti che hanno caratterizzato la lunga storia di Palazzo Borromeo, arricchendo gli interni, il chiostro e i giardini con opere d’arte di grandi artisti italiani contemporanei che si aggiungono alle opere di maestri della tradizione.



La visita è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al ProntoTouring (tel. 02.8526266, da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00).

