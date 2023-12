Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino

Nel Lazio è tornato "Il Paese di Babbo Natale", un intero paese, fino a metà dicembre si trasforma nel villaggio di Santa Claus facendo emozionare i più piccoli e facendo tornare bambini anche i più grandi.

Siamo a Collalto Sabino, in provincia di Rieti. Ad attendervi c’è, ovviamente Babbo Natale, che avrebbe scelto il borgo, per la sua straordinaria bellezza (è infatti uno dei Borghi più belli d'Italia). Non mancano le botteghe del Paese di Babbo Natale che ospitano artisti, artigiani e produttori di cibi e bevande. Per i bambini è prevista l'animazione con truccabimbi, maghi, elfi, musicisti e cantastorie. Per i più piccoli viene allestita la "Casa delle coccole" con fasciatorio e scalda biberon.

Lungo i vicoli del borgo ci saranno dei punti di ristoro curati dall'associazione pro loco, inoltre sarà possibile mangiare nei quattro ristoranti del paese. Per tutti il parcheggio è gratuito e si può sostare nelle strisce bianche e nelle aree segnalate.

Le prossime date del Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino sono l'8, il 10 e il 17 dicembre.