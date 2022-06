Paesaggi del Corpo, festival internazionale di danza contemporanea

Sabato 11 e domenica 12 giugno, la grande danza internazionale è in scena a Paesaggi del Corpo - Festival Internazionale Danza Contemporanea: Compagnie Irene K, ASMED Balletto di Sardegna, Ariella Vidach AIEP, EgriBiancoDanza, Naturalis Labor presentano spettacoli, performance site specific e incursioni urbane presso la Casa delle Culture e della Musica e gli spazi di Piazza Cairoli di Velletri (RM).

Tra sabato e domenica, Paesaggi del Corpo ospita tre spettacoli di Compagnie Irene K, storica formazione artistica belga che dal 1977 lavora con danzatori professionisti di diverse nazionalità, adottando un proprio stile che può essere accostato al teatro-danza contemporaneo vicino al Tanztheater. Oltre che di spettacoli da presentare in teatro, la compagnia si è specializzata nella produzione di performance in paesaggi urbani e contesti non convenzionali ispirandosi alle caratteristiche dei luoghi che va ad abitare, entrando in relazione con l’ambiente e l’architettura circostante.

La prima italiana di Adonde Trio, con le coreografie di Irene Kalbusch, esplora, l’11 giugno all’interno della Casa delle Culture e della Musica, il movimento di corpi sfiniti e vibranti, attirati dal futuro eppure aggrappati al passato. A Piazza Cairoli, il 12 giugno Compagnie Irene K presenta la prima italiana di ¿Adonde - Encounter, progetto che si muove tra la solitudine che guida il corpo e la volontà di trovarsi in un flusso di movimenti e relazioni fisiche. Nella stessa giornata, alla Casa delle Culture e della Musica, la prima italiana di ¿Adonde - Strength in cui due corpi e due personalità si incontrano in un gioco pericoloso di divergenze e somiglianze.

L’11 giugno ASMED Balletto di Sardegna porta in scena Welcome TU Italy, di e con Sara Pischedda e Luca Castellano: una produzione dedicata al popolo italiano — pieno di divisioni, ma al tempo stesso sempre unito — che vuole indagare la percezione che ha il resto del mondo degli italiani, considerati liberi e allegri, ma anche colonizzatori e prigionieri. Viaggiatori ed esploratori, ma anche attaccati al calore della propria casa. Ballerini e confusionari, ma anche fermi e silenziosi.

Chiude la serata Ariella Vidach AIEP con Kinexa Studio, regia di Claudio Prati e Ariella Vidach. Il lavoro muove attorno al tema dell’artificialità e della riproducibilità con particolare riferimento alla relazione corpo/clone e sfida la tecnologia, proponendo una visione di corpo abitato e animato da un corpo vero, prestato per essere in ascolto, reattivo. Una interprete femminile in un ritmo serrato enfatizza il dettaglio e l’articolazione delle estremità del corpo, in dialogo con l’avatar proiettato nel fondale della scena.

Il 12 giugno la compagnia Naturalis Labor attraversa Piazza Cairoli con la versione site specific di Piccoli Lupi-Pezzi Fragili, una creazione pensata per spazi da abitare con il corpo. Spazi da esplorare, da rispettare e da raccontare. Dalle ore 18:30, presso la Casa delle Culture e della Musica, la compagnia diretta da Luciano Padovani porta in scena la versione integrale di Piccoli Lupi-Pezzi Fragili.

La giornata prosegue con EgriBiancoDanza che presenta She screams (Premiere 2022): un lavoro sull’amore in cui emergono frammenti di passione e dolore, fragilità e forza, dolcezza e follia. Il potere immenso dell’amore che può essere devastante o vivificante visto attraverso un caleidoscopico ritratto gestuale focalizzato su tre donne accompagnato dalle ruvide, appassionate, graffianti canzoni di Janis Joplin.

Come per gli anni precedenti, il Festival verrà realizzato dall’associazione culturale La Scatola dell’Arte, sotto la Direzione artistica di Patrizia Cavola, con il contributo di Regione Lazio, in collaborazione con FONDARC Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri e con il patrocinio del Comune di Velletri.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid. Per info e prenotazioni scrivere a info@paesaggidelcorpo.it. La biglietteria è aperta in loco due ore prima degli spettacoli. Il programma completo del Festival è su: paesaggidelcorpo.it

Il programma di Paesaggi del corpo 2022

CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA

11 giugno h 18:30

COMPAGNIE IRENE K “¿Adonde Trio”

PRIMA ITALIANA

Coreografia Irene Kalbusch

Danzatori: Marcia Liu, Nona Munnix, Jessica Van Cauteren

Drammaturgia: Jean Lambert

Musica: Guy Lefebvre

ASMED Balletto di Sardegna “Welcome TU Italy”

Di e con Sara Pischedda e Luca Castellano

Produzione: ASMED Balletto di Sardegna

Con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna

ARIELLA VIDACH AIEP “Kinexa Studio”

Idea e regia Claudio Prati e Ariella Vidach

Coreografia Ariella Vidach

Interpreti Sofia Casprini

Programmazione Kinect Azure Flavia Amato

Scene Claudio Prati

Costumi Ariella Vidach

Luci Claudio Prati

Musiche e suoni Riccardo Santalucia

Con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura, Comune di Milano e DAC città di Lugano

PIAZZA CAIROLI

12 giugno h 12:00

COMPAGNIE IRENE K “¿Adonde - Encounter”

PRIMA ITALIANA

Coreografia: Irene Kalbusch

Danzatori: Gold Mayanga, Nona Munnix

Drammaturgia: Jean Lambert

Musica: Guy Lefebvre

NATURALIS LABOR Piccoli Lupi-Pezzi Fragili

Regia e coreografie Luciano Padovani

Di e con Giuseppe Morello, Roberta Piazza

Produzione Compagnia Naturalis Labor

Co-produzione Visioni di Danza Festival 2021

Con il sostegno di Mic / Regione Veneto / Arco Danza

Una creazione sostenuta dal Comune di Vicenza nell’ambito del bando ‘Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte’.

CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA

12 giugno h 18:30

EGRIBIANCODANZA “She screams”

PREMIERE 2022

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Luci: Enzo Galia

Costumi: Melissa Boltri

Danzatori: Elisa Bertoli, Carola Giarratano, Oxana Romaniuk

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di: MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP - To-rino Arti Performative

In collaborazione con: Festival Paesaggi del corpo

NATURALIS LABOR Piccoli Lupi-Pezzi Fragili

Regia e coreografie Luciano Padovani

Di e con Alice Carrino, Jessica D’Angelo, Giuseppe Morello, Roberta Piazza, Andrea Rizzo

Produzione Compagnia Naturalis Labor

Co-produzione Visioni di Danza Festival 2021

Con il sostegno di Mic / Regione Veneto / Arco Danza

Una creazione sostenuta dal Comune di Vicenza nell’ambito del bando ‘Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte’.

COMPAGNIE IRENE K “¿Adonde – Strenght”

PRIMA ITALIANA

Coreografia: Irene Kalbusch

Danzatori: Gold Mayanga, Jessica Van Cauteren

Drammaturgia: Jean Lambert

Musica: Guy Lefebvre