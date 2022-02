Pablo & Pedro in “Nozze di coccio 2.0”

Aurora Produzioni srls presenta “Nozze di Coccio 2.0”. Dal 18 Febbraio al 20 Marzo il duo comico Pablo & Pedro vi aspetta al Teatro Tirso de Molina con Francesca Ceci, Carlotta Rondana e Marco Todisco per coinvolgervi in uno sposalizio di umori e risate.



Siete pronti a farvi coinvolgere in un vortice di comicità? Pablo & Pedro festeggiano i loro 25 anni di carriera comica con un esilarante spettacolo tutto da gustare. Da un annuncio improvviso di imminenti nozze si snoda l'intera commedia che rischia di rompere una consolidata amicizia. Riusciranno i nostri protagonisti a rimettere insieme i cocci?



Con un ritmo incalzante e coinvolgente, intrighi e rimbalzi comici, lo spettacolo coinvolge gli spettatori in una vicenda di rapporti profondi sconvolti momentaneamente da dissapori, stupori, rotture e riallacci di legami essenziali quali l'amicizia e l'amore. Grazie a una grande padronanza e tecnica teatrale, propria del duo comico Pablo & Pedro, lo spettacolo cattura il pubblico in due ore di divertimento e risate e in un susseguirsi di fatalità e avvenimenti imprevedibili.



Se è vero il detto: una volta rotto il vaso, i cocci non si aggiustano più, allora il caso di questa unione ribalta il significato partendo proprio da un'inaspettata rottura!

In un gioco di parole lo spettacolo si preannuncia già bello tosto, pronto a pervadere gli spettatori di ilarità e divertente...cocciutaggine!



Per info e prenotazioni visitare il sito www.teatrotirsodemolina.it o contattare il numero 06.8411827 o il 346.1859.204.