p.o.v. dal digitale alla tela

Roma, 6 novembre 2021: dalle 17:00 presso lo Spazio Fontanella, hub culturale e laboratorio creativo situato all'interno di Palazzo Gaddi Nicolini, di Via dell'Arco della Fontanella 2, Roma, sarà inaugurata POV. Dal digitale alla tela, la prima personale pittorica di Ema Stokholma che farà parte degli eventi della rassegna Arte nell'Arte a cura di Armando Sciotto in arte Chicoria.



La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 06/11/2021 al 14/11/2021, con ingresso libero nei seguenti orari: dalle ore 17 alle 20.



Nato come un progetto digitale nel 2016, Ema Stokholma trasforma il suo account Instagram in una galleria d’arte 2.0 dove le sue opere, dal making off alla realizzazione definitiva, raccontano scatti di vita. È nella condivisione che trova l’ispirazione per realizzare la sua prima presentazione di 15 tele in mostra allo Spazio Fontanella fino al 14/11/2021.



L’esposizione, pensata come un viaggio attraverso le esperienze di Ema, invita il visitatore a cogliere il suo punto di vista sulla realtà: dalla galleria immateriale di un telefono, all’immersione nel mondo materico dell’acrilico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...