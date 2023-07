Ozuna sul palco di Fiesta

Il 28 luglio arriva sul palco di Fiesta, in via delle Tre Fontane 24, Ozuna è uno degli artisti più importanti e ascoltati della musica latina in tutto il mondo.

Dall’inizio della sua carriera nel 2015, ha vinto innumerevoli riconoscimenti, tra cui è entrato a far parte della lista delle persone più influenti di Time Magazine (2019), BMI Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e Contemporary Latin Song of the Year “Taki Taki”. (2020). Ha vinto i suoi primi due Latin GRAMMY® nel novembre 2020, per la sua collaborazione “Yo x Ti, Tú x Mí”, con Rosalía. Ha anche portato a casa lo Extraordinary Evolution Award ai Latin American Music Awards 2021.

Nella Repubblica Dominicana, ha ricevuto il premio “Soberano Solidario” ai Soberano Awards 2021 per il suo lavoro umanitario. Nell’estate del 2022, è tornato in tournée in Europa, esibendosi in tutti sold out in città in Spagna, Francia, Italia, tra gli altri paesi. Nell’agosto 2022 ha pubblicato “Arhbo”, singolo per la colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, insieme al rapper congolese-francese Gims e RedOne. Nell’ottobre 2022, ha pubblicato il suo quinto album da solista, OzuTochi; seguito dal più grande debutto in lingua spagnola su YouTube del 2022, “Monotonía”, una collaborazione con la superstar colombiana Shakira. Nel novembre 2022, ha ricevuto il riconoscimento da Sony Music Latin per aver superato i 50 miliardi di visualizzazioni audio e video tra tutti i suoi album: Odisea, Aura, Nibiru, ENOC e OzuTochi. Il 18 dicembre 2022, Ozuna si è esibito dal vivo alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Ozuna in Italia ha totalizzato, ad oggi, 16 dischi d’oro e 24 dischi di platino, certificazioni FIMI per i suoi singoli di successo come “El Farsante”, “Vaina Loca”, “Caramelo”, “Tu Foto”, “Ibiza”, “Del Mar” e per i suoi album “Odisea”, “Aura” e “E N O C”