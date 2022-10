Oz Noy, Jimmy Haslip e Dennis Chambers in concerto al CrossRoads Live Club di Roma

Venerdì 2 dicembre approda sul palco del CrossRoads di Roma uno dei trii più importanti del panorama Jazz Fusion mondiale. Oz Noy che sarà accompagnato da Jimmy Haslip al basso e Dennis Chambers alla batteria.



Oz Noy negli ultimi tempi è acclamato protagonista della scena newyorkese, il suo sound è davvero unico ed è una fusione creativa e provocatoria di vari stili e generi…jazz, blues, rock, R&B. Oz Noy ha suonato, live e in studio, fra gli altri, con: Richard Bona, Chris Botti, Harry Bellefonte, Toni Braxton, Phoebe Snow, Gavin Degraw,Niel Rogers, Roger Glover, Cyndi Lauper, ed in numerosi spot e colonne sonore.



Jimmy Haslip è conosciuto soprattutto per essere uno dei membri fondatori del gruppo fusion Yellowjackets e per essere stato uno dei primi bassisti ad utilizzare un basso a 5 corde. Bassista mancino, ha inoltre la particolarità di suonare il basso con le corde invertite, cioè con la corda più acuta in alto e la corda più grave in basso.

Oltre agli Yellowjackets, Haslip ha collaborato o collabora con numerosi altri artisti importanti quali: Bruce Hornsby, Rita Coolidge, Gino Vannelli, Kiss, Tommy Bolin, Allan Holdsworth, Marilyn Scott, Chaka Khan, Al Jarreau, Donald Fagen e Anita Baker. Haslip ha realizzato due album da solista, Arc e Red Heat. È stato inoltre un membro della rock band Blackjack dal 1979 al 1980 insieme a Bruce Kulick, Sandy Gennaro, e Michael Bolton.





Ha suonato in studio o dal vivo con John Scofield, John McLaughlin, Brecker Brothers, Carlos Santana, Bob Berg, Mike Stern, Tower of Power, Niacin, David Sanborn, Kevin Eubanks, Bireli Lagrene, Steve Khan, Bill Evans, Gonzalo Rubalcaba, Steely Dan, Parliament/Funkadelic, Gary Thomas, The Cab, Kenny Garrett, Scott Henderson, Jeff Berlin Novecento, Nicolosi Productions, e molti altri. È il maestro di Tony Royster Jr.