Overground, chiusura della rassegna al Teatro Palladium

Sabato 27 maggio è la giornata conclusiva al Teatro Palladium - Università Roma Tre della nuova rassegna “Overground”, che riunisce dieci realtà teatrali della città di Roma in un unico palinsesto dedicato al teatro contemporaneo indipendente e alle produzioni giovanili: il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Teatro Trastevere, il Teatro Tordinona, il Teatro Fortezza est, il Teatro Basilica, l’associazione Calpurnia - ex Mercato Torre Spaccata, il Teatro della Dodicesima, il Centro Sociale La Strada, Carrozzerie N.O.T insieme al Teatro Palladium porteranno il pubblico in un viaggio immersivo di quattro giorni all’interno della preziosa scena emergente. Una importante occasione di networking tra piccole e medie realtà teatrali indipendenti del territorio romano.

Tre gli spettacoli in programma: la giornata si apre alle 17.00 con la proposta del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, L’isolachenoncè di Blu Yoshimi e Gemma Costa e la regia di Miranda Angeli: un atto unico liberamente ispirato a Le avventure di Peter Pan di J.M. Barrie.

Alle 19.30 andrà in scena la proposta di Fortezza Est Tutte le persone vive di Rosalinda Conti, con la regia di Lorenzo Montanini. Residenza multidisciplinare della bassa Sabina - Teatro Delle Condizioni Avverse. Una produzione Fortezza Est.

A coronare “Overground” alle ore 21.30, sarà la proposta del Teatro della XII Il berretto a sonagli: adattamento dall’omonima opera di Luigi Pirandello con la riscrittura di Andrea Ciccolini e Marco Tempéra, regia di Marco Tempéra.

Performance outstage in luoghi “inesplorati” del Teatro Palladium: Aridità | ESSEREMATERIA del Collettivo Overlimbs, che prenderà vita giovedì 25 maggio alle ore 18.15 e venerdì 26 maggio alle 19.45.

Ingresso giornaliero con biglietto unico a €5 disponibile al botteghino e in prevendita su Boxol. Per maggior informazioni scrivere a staff.palladium@teatropalladium.it.