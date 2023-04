"Over the wall", concerto tributo ai Pink Floyd

Prezzo non disponibile

Sabato 22 aprile a Centrale Preneste Teatro protagonista la musica con il gruppo The Wall. Alle 21 la band proporrà il concerto tributo ai Pink Floyd “Over the wall”.

Il gruppo nasce nell'estate 2022 dall'idea del batterista Italo de Padova e di Enzo Sisma, noto vocalist della capitale. Subito il coinvolgimento nel progetto dei chitarristi Luigi Pecci e Valter Proietti (già con i Pink Moon, consolidata tribute dei Pink Floyd), Salvatore Paciullo ai fiati, Massimo Gemin (talentuoso tastierista del mondo progressive) e Stefano Conti (grande bassista multitasking).

Coinvolte anche le due coriste Annalisa ed Enza Pasini, anche loro attualmente in forza ai Pink Moon. Il repertorio è quello degli album da The Wall in poi, quindi incentrato sui brani più attuali della band inglese, senza tralasciare ovviamente le hits che hanno reso celebre la band e che sono sempre richieste dai numerosi appassionati dei Pink Floyd.

I biglietti hanno un costo di 10 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 20.15 previa disponibilità dei posti.