"OVER/Emergenze Teatrali" all’Argot Studio

Una rassegna/showcase di tre giorni aperta a pubblico e operatori nazionali che darà voce e spazio alle nuove generazioni di creativi: dal 17 al 19 maggio, va in scena all’Argot Studio, OVER/Emergenze Teatrali, progetto nazionale dedicato al sostegno e alla promozione di compagnie emergenti a cura di Argot Produzioni, in networking con Nest Napoli est Teatro, FTT – Fertili Terreni Teatro e PimOff. Con il contributo di MiC - Ministero della Cultura, in collaborazione con Argot Studio e Dominio Pubblico

Giunto nel 2024 alla quinta edizione, OVER – Emergenze Teatrali, in soli 5 anni ha co-prodotto, promosso e sostenuto 21 giovani formazioni artistiche U35 – un premio nazionale – 7 residenze artistiche e diversi focus nazionali che hanno coinvolto operatori e stakeholder del settore su tre delle principali città italiane: Roma, Napoli e Torino, a cui a partire da quest’anno si aggiungerà anche Milano. Il processo viene stimolato e sostenuto da diversi partner nazionali che partecipano al progetto per creare un affiancamento produttivo che permetta alle giovani compagnie di potersi cimentare con il palcoscenico usufruendo di diverse tappe di lavoro in tre diversi spazi artistici diffusi sul territorio nazionale.

Previsti cinque spettacoli di cinque virtuose formazioni artistiche Annamaria Troisi (vincitrice della IV edizione di OVER), Angelo Tronca, Carlo Gertrude, Edoardo Rivoira, Fraume Teatro, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza di artisti che stanno cercando di affermarsi professionalmente nel mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti performative.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.teatroargotstudio.com/over-emergenze-teatrali-24/