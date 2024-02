"Outsider insignificante in un mondo del tutto particolare", lo spettacolo

Outsider, regia di Lucrezia Lupo Guaita, è uno spettacolo comico, brillante e satirico, portatore di una condizione sociale contemporanea sofferente e abbandonata, come solo sa suscitare una drammaturgia ispirata alla penna di Stefano Benni.

In un mondo distopico governato dal dittatore Chedduci, quattro figure fuori dall'ordine e dall'ordinario comune riescono a scappare dall'oscurità dell'underground, il tempo necessario per raccontarci la loro storia.

Outsider si compone di quattro macro monologhi sostenuti sempre coralmente, scelti per evidenziare l'insignificante particolarità della solitudine che attanaglia questi personaggi, i quali portano il peso di essere una indesiderata presenza nella nostra odierna società.

Sono personaggi scomodi, messi a tacere, abbandonati nelle periferie della bella civiltà.

Per un'ora soltanto, però, emergono e brillano come un coro di anime pure sporcate dal mondo e annullano le differenze tra loro stesse e il loro pubblico giudice, mettendo a nudo le contraddizioni e le assurdità della complessità dell'esistenza umana.



Appuntamento sabato 24 febbraio al TeatroCittà di Roma alle ore 21



