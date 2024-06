"Outsider, insignificante in un mondo del tutto particolare", lo spettacolo al Teatro Cometa Off

Una produzione EraCruna ETS

Quattro interpreti, Rosy Lo Calio, Lucrezia Lupo Guaita, Federica Prencipe, Diandra Selvaggio, dirette da Lucrezia Lupo Guaita, nei panni di quattro personaggi fuori dall’ordine, che evadono dalla loro periferia di prigionia e invisibilità per sporcare il mondo con la loro speciale e bizzarra presenza. Un’ora per bagnarsi di luce e per ricordare al pubblico e ai* cittadini* del nostro mondo quanto è forte il loro muto e abitudinario rumore.



Presentazione del progetto

Lo spettacolo "OUTSIDER Insignificante in un mondo del tutto particolare" nasce da un'idea di Lucrezia Lupo Guaita e dalla necessità di dare voce a tutto ciò che è quotidianamente dimenticato e lasciato ai margini delle nostre società. Per fare ciò, ci siamo servite di alcuni monologhi di Stefano Benni, autore noto e contemporaneo, che con il suo stile comico, satirico e brillante, contribuisce ad arrivare alla profondità amara delle cose, strappando una risata nel percorso.



14-15 GIUGNO ORE 20:30

16 GIUGNO ORE 18:00



‍Teatro COMETA OFF - Via Luca della Robbia 47, Roma





ridotto under 18 o student? 9€ + 2.50€ di tessera associativa //