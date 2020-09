Ottobrata Prenestina a Largo Venue

Per rispettare le tradizioni torna, a Largo Venue, l'appuntamento con l'Ottobrata Prenestina domenica 4 ottobre. Per una domenica verranno festeggiate le antiche tradizionali gite domenicali che si svolgevano a Roma nel mese di ottobre fino ai primi decenni del XX secolo.

Le gite in cui era usanza vestirsi in modo molto ricercato, le donne si adornavano di fiori e piume, ma anche gli uomini usavano vestiti particolarmente sfarzosi. Si giocava a bocce, ruzzola, altalena e alberi della cuccagna, c’erano i canti, balli, stornelli, vino a fiumi e grandi mangiate. E non mancavano mai gnocchi, gallinacci, trippa e abbacchio. Si suonava con tamburelle, chitarre e nacchere e si ballava il saltarello.

Per un’intera giornata a Largo venue si rivivranno quelle atmosfere dai sapori antichi, saranno ospitati cantori delle nostre tradizioni popolari, mettendo insieme sapori e sonorità uniche unite al piacere per il palato, per la mente e per gli occhi.

Il programma (in aggiornamento)

Dalle h.17.00 /Area Garden e Sala Interna

VINO in VERSI

Degustazione di vini delle migliori cantine del Lazio accompagnati da poesie e sonetti romaneschi, ispirati tradizione romana (DaTrilussa, Belli, Petrolini a Remo Remotti).

LIVE

# Tαrαntrάd

Davide Roberto voce e percussioni

Massimiliano Felice organetto e chitarra

Tarantrád è viaggiare attraverso il centro sud Italia accompagnati dai suoni e canti delle tradizioni musicali popolari. Una "Festa a Ballo" in cui saranno suonate Pizziche e Tarantelle, Canti a stornello, Tammurriate, Serenate, Scottish e Saltarello.

# TRIO MONTI

Musica romana come nun l'avete mai sentita.

Il Trio Monti nasce dall’idea di tre giovani amici, tre romani doc, naturalmente appassionati alle canzoni che, fin dall’infanzia, ogni romano ascolta e impara nelle case, nelle strade, nelle piazze.

Per mangiare saranno presenti i migliori Food Truck della tradizionale cucina romana.

Per tutto il giorno esposizione del progetto :

Le donne della scienza

progetto della Eureka Roma 2020

laboratori,mostre e altre iniziative che puntano al coinvolgimento di un pubblico di tutte le età.



Per info e modalità di partecipazione scrivere un msg alla pagina Facebook : Ottobrata Prenestina.

Comunicazioni ai partecipanti :

Largo Venue e Ottobrata Prenestina rispettano le misure anticontagio in ottemperanza alle norme vigenti per legge volte al contenimento Covid-19.

L'ingresso è ammesso solo se provvisti di mascherina.

Sono installati diversi punti per la sanificazione delle mani.

Le sedute garantiranno il mantenimento del distanziamento interpersonale durante l’evento.

Foto dalla pagina Facebook di Ottombrata Prenestina