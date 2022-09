Non solo a Carnevale, Ronciglione fa parlare di sè anche in autunno, presentando "L'ottobrata", la Festa dell'autunno in programma dal 14 al 16 ottobre nel paese in provincia di Viterbo.

Il programma de "L'Ottobrata - Festa d'Autunno" a Ronciglione

Venerdì 14 ottobre

Ore 17:00 - Apertura stand gastronomici e di artigianato

Ore 18:00 - Musica con dj set

Ore 19:00 - Inizio cene presso gli stand gastronomici

Sabato 15 ottobre

Ore 11:30 - Apertura stand gastronomici e di artigianato; Aperitivi e degustazioni vini locali e birre artigianali

Ore 12:00 - Pranzo presso gli stand gastronomici. Musica dal vivo con "I Beati Quartini"

Ore 16:30 - Letture per bambini con l'associazione "Nati per leggere"

Ore 17:30 - Musica dal vivo con il gruppo "The square dance band"

Ore 19:00 - Inizio cene presso gli stand gastronomici

Ore 20:00 - Musica con dj set

Domenica 16 ottobre

Ore 11:30 - Apertura stand gastronomici e di artigianato; Aperitivi e degustazioni vini locali e birre artigianali

Ore 12:00 - Pranzo presso gli stand gastronomici. Musica dal vivo con "I Beati Quartini"

Ore 12:30 - Musica dal vivo con il gruppo "Polaroid Girl Band"

Ore 15:30 - Visita guidata nel borgo medievale con partenza da piazza degli Angeli

Per info:prolocoronciglione@gmail.com - 0761 627596

Foto da Facebook @prolocoronciglione