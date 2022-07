Ostia incontra l'Autore apre alla poesia con Luisa Trimarchi

In questa quinta edizione della Rassegna “Libri in spiaggia per lettori d’aMare”, promossa dall'Associazione di promozione culturale e Sociale "Ostia incontra l'Autore" , si inserisce la poesia. Si apre con la presentazione della nuova opera di Luisa Trimarchi, "Le stanze vuote", Edizioni Controluna. L'appuntamento è per mercoledì 27 luglio, alle ore 18, presso lo stabilimento balneare il Lido, Lungomare Paolo Toscanelli 63. Dialoga con l'autrice la curatrice della rassegna, la giornalista Sabrina Deligia.



Il testo

A dispetto del titolo, le poesie di Trimarchi sono, in realtà brulicanti di vita e parole, tanto dolorose e drammatiche quanto indomite e mai arrese. Appaiono difatti muri ad amplificare vicinanze e distanze, sempre nel grigiore diffuso di un'atmosfera sospesa. In questa dimensione, squisitamente anarchica, si definisce il percorso dell'autrice: bere, assorbire, respirare, trasudare le storie delle persone. Ascoltarle, lenirne il dolore, raccogliere lacrime, asciugarle e piangere tanto, goccia dopo goccia, sino a cadere sul terreno fertile, restituendo, dal nulla e nel nulla, una preziosa e indomita poesia.



L’autrice

Dopo aver frequentato il Liceo Classico “Anco Marzio” di Ostia, Luisa Trimarchi si è laureata, con lode, in Lettere, all’università “La Sapienza” di Roma. Le lezioni e la tesi con la docente, poetessa, Biancamaria Frabotta, la incoraggiano alla scrittura, una passione coltivata già dall’adolescenza. Segue diversi corsi di perfezionamento e master. Nel 2017 frequenta la “Bottega di narrazione” di Giulio Mozzi. È spesso invitata a reading poetici, poetry slam, incontri. È insegnante al liceo delle scienze applicate “Torriani” di Cremona.



