Ostia incontra l’Autore: Diego Galdino e una storia straordinaria

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione. “Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice. La manifestazione è organizzata nel rispetto delle norme anti Covid-19, necessario, pertanto, dotarsi di mascherina personale.



Il 26 agosto dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare L’Ancora, sito al civico 176 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Diego Galdino presenta il suo libro “Una storia straordinario” pubblicato Leggereditore.



IL LIBRO

Luca e Silvia sono due ragazzi come tanti che vivono vite normali, apparentemente distanti. Eppure ogni giorno si sfiorano, si ascoltano, si vedono. I sensi percepiscono la presenza dell’altro senza riconoscersi, fino a quando qualcosa interrompe il flusso costante della vita: Luca perde la vista e Silvia viene aggredita in un parcheggio. La loro vita, sconvolta, li porta a chiudersi in un’altra realtà e il destino sembra dimenticarsi di loro. Tuttavia, due anni dopo, la loro grande passione, il cinema, li fa incontrare per la prima volta e Luca e Silvia finiscono seduti uno accanto all’altra alla prima di un film d’amore. I due protagonisti, feriti dalle vicissitudini degli eventi passati, si ritrovano, così, loro malgrado, a vivere una storia fuori dall’ordinario. Ma l’amore può essere tanto potente da superare i confini dei nostri limiti e delle nostre paure? E il destino, quando trova due anime gemelle, riesce a farle rialzare e camminare insieme?



Un’intensa e romantica storia d’amore attraverso i cinque sensi, il cinema e una Roma piena di fascino e magia che rendono questa storia una storia straordinaria.



L’AUTORE

Diego Galdino, nato nel 1971, vive a Roma, e ogni mattina si alza mentre la città ancora dorme per aprire il suo bar dove tutti i giorni saluta i clienti con i caffè più fantasiosi della città. Definito dal quotidiano Il Messaggero il Cinderella Man della letteratura, è un autore di successo internazionale, tradotto nei paesi di lingua tedesca e spagnola, nonché in Polonia, Bulgaria e Serbia. Ha esordito con il romanzo “Il primo caffè del mattino”, di cui sono stati venduti anche i diritti cinematografici in Germania, “Mi arrivi come da un sogno”, “Vorrei che l’amore avesse i tuoi occhi”, “Ti vedo per la prima volta”, “L’ultimo caffè della sera”, tutti pubblicati con Sperling&Kupfer, mentre “Bosco bianco” è stato autopubblicato per una scelta di cuore. Con “Una storia straordinaria” fa il suo ingresso nel catalogo Leggereditore.



SCHEDA EVENTO

Data 26 agosto

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare L’Ancora

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 176 - Lido di Ostia (RM)

Facebook https://www.facebook.com/lancorabeach

Telefono +39 06 568 0267

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it