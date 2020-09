Ostia incontra l’Autore: Cinzia Giorgio presenta Little Black Dress

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione. “Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice. La manifestazione è organizzata nel rispetto delle norme anti Covid-19, necessario, pertanto, dotarsi di mascherina personale.



Il 30 settembre, ultimo appuntamento della stagione estiva, dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare La Vela sito al civico 120 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Cinzia Giorgio presenta la collana Little Black Dress.



LA COLLANA

Little Black Dress nasce da una collaborazione tra Pink Magazine Italia e PubMe. Nel suo catalogo si trovano romance, chick lit, thriller, noir, saggi e romanzi che hanno come tema centrale il mondo della moda e dello star system. L’idea è nata dall’esigenza di pubblicare libri sul mondo glamour riuniti sotto un unico marchio editoriale e non in collane sparse e di vari editori. Dal “Diavolo veste Prada” al manuale di Dior, erano tantissimi gli spunti! La collana è diretta da Cinzia Giorgio, che ha scelto il nome prendendolo in prestito da Coco Chanel, ideatrice della Petite Robe Noire, l’abitino nero che sta bene in ogni occasione. L’idea era proprio quella di creare una collana che “stesse bene” con ogni genere letterario. Con Cinzia Giorgio lavorano al progetto la responsabile ufficio stampa, Amelia Settele, la responsabile blog e social, Silvia Del Corto, e la responsabile eventi e social media Alessandra Paoloni. La collana ha già all’attivo dieci pubblicazioni tra saggi e romanzi, tutte da scoprire in occasione dell’evento in riva al mare al Lido di Ostia.



CINZIA GIORGIO

È scrittrice, saggista e docente di Storia delle Donne e di Storia dell’Arte presso l’Università Sperimentale Decentrata di Roma. È dottore di ricerca in Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero. Organizza salotti letterari, è direttore editoriale del periodico Pink Magazine Italia. È autrice di saggi scientifici e romanzi. Con Newton Compton ha pubblicato “Storia erotica d’Italia”, “Storia pettegola d’Italia”, “È facile vivere bene a Roma se sai cosa fare” e i romanzi “La collezionista di libri proibiti”, “La piccola libreria di Venezia”, “La piccola bottega di Parigi” e “I migliori anni”.



SCHEDA EVENTO

Data 30 settembre

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare La Vela

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 120 - Lido di Ostia (RM)

Facebook https://www.facebook.com/lavelaostialido

Telefono +39 06 52722319

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it