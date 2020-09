Ostia incontra l’Autore: Carlo Alberto Orlandi e gli archivi segreti della sezione M

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura.

Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.

“Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice. La manifestazione è organizzata nel rispetto delle norme anti Covid-19, necessario, pertanto, dotarsi di mascherina personale.



Il 23 settembre dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare Il Corsaro Beach, sito al civico 164 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, verrà presentato il libro “Gli archivi segreti della sezione M” di Carlo Alberto Orlandi, che fu giovane archivista del Viminale, pubblicato da Tre60.



IL LIBRO

Italia, metà degli anni Trenta. Mussolini ordina al capo della polizia, Arturo Bocchini, di costituire un nucleo investigativo speciale con il compito di indagare su quelle vicende, criminali o meno, considerate pericolose per la sicurezza della nazione in virtù della loro natura misteriosa, bizzarra o esoterica. Il piccolo gruppo operativo, pur se inquadrato nel Ministero dell’Interno, viene affidato all’affascinante Maria Coronata Venturi e posto alle dipendenze del Gabinetto RS-33, una squadra di studiosi e ricercatori capeggiata da Guglielmo Marconi. Lo scienziato accetta, con la riserva di poter utilizzare sul campo forze provenienti dal mondo universitario anziché tradizionali agenti di polizia. La sua scelta cade su tre giovani amici che si sono distinti nei Littoriali, Davide Varelli, un geniaccio matematico, laureato in Fisica e Ingegneria, Romolo Mancini, appassionato di motori e capace di condurre ogni mezzo di trasporto, infine Ondina Murri, esperta di storia e di lingue antiche, ma anche accesa protofemminista e dotata di un fascino cui non sono certo insensibili gli altri due. È nata la Sezione M.



L’AUTORE

Carlo Alberto Orlandi, giovane archivista del Viminale, si occupò dal 1933 dei documenti della Sezione M. Nel giugno 1944, pochi giorni prima della Liberazione, caricato l’intero archivio sulla sua auto, Orlandi si allontanò da Roma, facendo perdere le sue tracce. A distanza di oltre settantant’anni, durante la ristrutturazione di una villa abbandonata sul litorale romano, vennero rinvenuti nel sottotetto due grossi faldoni contenenti decine di fascicoli dattiloscritti, palesemente risalenti agli anni del regime fascista. I documenti sono stati in seguito identificati proprio come i preziosi dossier della Sezione M, un materiale incredibile e del tutto inedito che, nelle mani di Giulio Leoni, Enrico Luceri e Massimo Pietroselli, amici e scrittori appassionati del mistero e dell’insolito, si è trasformato in una storia e un insieme di storie che offrono un ritratto fedele dell’Italia degli anni Trenta.



SCHEDA EVENTO

Data 23 settembre

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare Il Corsaro Beach

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 164 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ilcorsarobeach.it

Telefono +39 06 5600317

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it