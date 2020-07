Ostia incontra l’Autore: Silvia e Paola Scola raccontano il padre Ettore, regista

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.

“Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice.



Il 12 agosto dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare Sporting Beach, sito al civico 6 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Silvia e Paola Scola, figlie del famoso regista, presentano il loro libro “Chiamiamo il babbo. Ettore Scola, una storia di famiglia” pubblicato da Rizzoli.



IL LIBRO

Ettore Scola: un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Film come “C’eravamo tanto amati”, “Brutti, sporchi e cattivi”, “Una giornata particolare”, “La terrazza”, “La famiglia”, “Che strano chiamarsi Federico” – e l’elenco potrebbe continuare a lungo – non si sono limitati a emozionarci, hanno segnato il nostro immaginario e contribuito a creare un’identità culturale condivisa.



Ma quanto sappiamo davvero del loro regista, che in tanti considerano uno dei più grandi del Novecento, non solo italiano? Questo libro ce ne offre un ritratto inedito e intimo, caldo e sincero, tratteggiato da due delle persone che l’hanno conosciuto meglio: le figlie Paola e Silvia. Un racconto fatto di lavoro e vita privata, aneddoti curiosi, consigli da non seguire, risate, amici celebri, battute, lampi di genio, episodi toccanti, momenti pubblici e istanti di dolce confidenzialità. Il tutto reso più vivido da un vero e proprio “lessico familiare”, per dirla con Natalia Ginzburg, fatto di espressioni legate alle vicissitudini quotidiane quanto al mondo del grande schermo. Ecco allora che, posto di fronte a domande assurde, Ettore era solito ribattere: “Ragioniere, io neanche le rispondo!”, come Alberto Sordi in “Riusciranno i nostri eroi?”



Fedeli allo spirito attento, ironico e curioso del padre – che amava ripetere: “Nella vita bisogna sorvegliare altri punti di vista”, e cercava il comico anche nelle situazioni più cupe – Silvia e Paola Scola ci invitano a immergerci in un mare di ricordi, citazioni e avvenimenti che gettano una luce inaspettata su una vita ricchissima e una carriera da gigante. Così, guidandoci con tenerezza e delicatezza, ci permettono di osservare da una posizione privilegiata il regno di un grande uomo, che ha cambiato la storia del cinema e della nostra cultura.



LE AUTRICI

Paola Scola, nata a Roma nel 1957, è regista e sceneggiatrice. È stata segretaria di edizione, assistente di studio, aiuto regista, ad esempio, col padre, casting e sceneggiatrice per il cinema e la TV. Silvia Scola, nata a Roma nel 1962, è regista e sceneggiatrice. Con il padre ha lavorato in qualità di sceneggiatrice.



SCHEDA EVENTO

Data 12 agosto

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare Sporting Beach

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 6 - Lido di Ostia (RM)

Facebook https://www.facebook.com/sportingbeachostia

Telefono 06 5647 0256

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it